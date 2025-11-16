Sigue en directo la final del Cuatro y Medio entre Peio Etxeberria y Javier Zabala

DV Domingo, 16 de noviembre 2025, 16:51 Actualizado Hace 10 minutos Actualización disponible Compartir

Peio Etxeberria y Javier Zabala se juegan en la tarde de este domingo entrar en los libros de historia de la txapela. Ambos pelotaris, el navarro y el riojano, sueñan con escribir sus nombres por primera vez en el libro de los campeones y hacerse con el campeonato de pelota del Cuatro y Medio de 2025, el último gran torneo de la temporada.

Etxeberria parte con una ligera ventaja. Ha sido finalista en las dos últimas ediciones, pero ahora, a la tercera, confía en que sea la definitiva y acabe haciéndose con la txapela. Por su parte, Zabala debuta en una final, aunque su buen rendimiento en los últimos meses le convierten en uno de los rivales a batir.

Sigue la final en directo con los comentarios de los periodistas de El Diario Vasco a partir de las 16.35 horas.