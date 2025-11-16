Sigue en directo la final del Cuatro y Medio entre Peio Etxeberria y Javier Zabala
El pelotari navarro y el riojano buscan en la tarde de este domingo hacerse con su primera txapela del Cuatro y Medio en el frontón Bizkaia de Bilbao
DV
Domingo, 16 de noviembre 2025, 16:51
Peio Etxeberria y Javier Zabala se juegan en la tarde de este domingo entrar en los libros de historia de la txapela. Ambos pelotaris, el navarro y el riojano, sueñan con escribir sus nombres por primera vez en el libro de los campeones y hacerse con el campeonato de pelota del Cuatro y Medio de 2025, el último gran torneo de la temporada.
Etxeberria parte con una ligera ventaja. Ha sido finalista en las dos últimas ediciones, pero ahora, a la tercera, confía en que sea la definitiva y acabe haciéndose con la txapela. Por su parte, Zabala debuta en una final, aunque su buen rendimiento en los últimos meses le convierten en uno de los rivales a batir.
Sigue la final en directo con los comentarios de los periodistas de El Diario Vasco a partir de las 16.35 horas.
16:58
Para calentar el ambiente en el frontón bilbaíno, abren en unos minutos el festival dominical Elordi y Rezusta contra Laso e Iztueta.
16:47
Etxeberria disputa su tercera final consecutiva y confía en alzarse al fin con la ansiada txapela. Para Zabala, en cambio, es la primera final y, según anuncia hoy en DV, buscará «un partido duro». Veremos cómo se desarrolla el duelo.
16:44
Arratsalde on! ¡Buenas tardes a todos!
Iniciamos la retransmisión en directo de la final del Cuatro y Medio que esta tarde van a disputar en el frontón Bizkaia de Bilbao el navarro Peio Etxeberria y el riojano Javier Zabala.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 El último día en la fábrica de galletas LU abierta desde 1931: «La última galleta ha salido a las nueve y media»
- 2 El éxodo masivo a Francia para huir de la guerra
- 3 El matrimonio guipuzcoano que emigró hace más de 500 años y llena de apellidos vascos un pueblo de Castilla
- 4 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
- 5 Puja más de un millón de euros por un piso subastado por la Diputación de Gipuzkoa y lo pierde por no pagar a tiempo
-
6
-
7
-
8
- 9 «Sigo viendo a los perros que mataron a Lur en Errenteria»
- 10 El tren nocturno de lujo que pasa por los mercadillos navideños más mágicos de Europa, ideal para este invierno
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad