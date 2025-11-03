Senar pasa a la final Serie B por encima de Murua (22-6)

Joseba Lezeta Tolosa Lunes, 3 de noviembre 2025, 19:26 Comenta Compartir

Beñat Senar ha pasado por encima de Ander Murua 22-6 en la segunda semifinal del Campeonato Serie B del Cuatro y Medio este lunes en el Beotibar de Tolosa y será el rival de Unai Amiano en la final de este sábado por la tarde en el uranzu de Irun. El ataundarra y el irundarra pugnarán por la txapela y una plaza que dé la posibilidad de jugar en Primera en 2026.

Eficaz con el gancho y certo en las acciones de saque-remate, Senar no ha dado opción a un Murua sin recursos para sacudirse el dominio de un contrario claramente superior también de derecha que ha firmado quince tantos de jugada, ocho de ellos a través del gancho. Han cruzado 191 pelotazos en 33 minutos.

El telonero, de 84 minutos, ha deparado la victoria de Darío y Bikuña sobre Zubizarreta III y Albisu por 22-20.