Ezkurdia, Zabala, Altuna III y Peio Etxeberria son los semifinalistas del Cuatro y Medio a los que analiza Jokin Etxaniz. DV
Cuatro y Medio

Los semifinalistas a través de los ojos de Etxaniz

El director deportivo de Aspe analiza a los cuatro pelotaris que este fin de semana se jugarán una plaza en la final del Cuatro y Medio

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:06

Comenta

Aspe copa las semifinales del Cuatro y Medio con cuatro delanteros a los que Jokin Etxaniz, director deportivo de la promotora eibarresa, conoce a ... la perfección. «Es una alegría verles en semifinales. Estoy contento porque aseguramos la txapela para la empresa y el año que viene aseguramos también ser cabezas de serie, pero sobre todo estoy contento por ellos, por los pelotaris», afirma. El de Bergara ha pasado infinidad de horas junto a ellos en el frontón, también fuera, y sabe cómo llega cada pelotari de preparación, de juego y de cabeza, que a veces en estos partidos a cara o cruz cuenta tanto o más que otros aspectos. Así ve Jokin Etxaniz a sus cuatro pelotaris, a los cuatro semifinalistas.

