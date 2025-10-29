Los semifinalistas a través de los ojos de Etxaniz

Aspe copa las semifinales del Cuatro y Medio con cuatro delanteros a los que Jokin Etxaniz, director deportivo de la promotora eibarresa, conoce a ... la perfección. «Es una alegría verles en semifinales. Estoy contento porque aseguramos la txapela para la empresa y el año que viene aseguramos también ser cabezas de serie, pero sobre todo estoy contento por ellos, por los pelotaris», afirma. El de Bergara ha pasado infinidad de horas junto a ellos en el frontón, también fuera, y sabe cómo llega cada pelotari de preparación, de juego y de cabeza, que a veces en estos partidos a cara o cruz cuenta tanto o más que otros aspectos. Así ve Jokin Etxaniz a sus cuatro pelotaris, a los cuatro semifinalistas.

Empieza por el novato en estas lides: Javier Zabala. «Está muy bien», comienza analizando. «Hasta ahora se le habían visto más cualidades a parejas e individual en todo el frontón que en el cuatro y medio porque le costaba restar y jugar, pero ya demostró en el cuatro y medio navarro que tiene cualidades y que puede jugar ahí. Jugó la final, la perdió, pero la tuvo en sus manos. Pudo haber ganado y eso le vino bien para creérselo», apunta. «Este año, después del verano, no pudo entrenar todo lo que quisiera por las manos, pero se le han visto cosas. Los partidos que ha jugado los ha llevado bien, aunque al final se le han complicado un poco. Aún así, ha habido momentos en los que ha dominado, ha llevado el ritmo del partido y ha mostrado muchas cualidades para el cuatro y medio».

Es precisamente esa gestión de los finales de partido lo que más se le ha achacado al riojano. Etxaniz está convencido de que esas dudas que manifiesta a la hora de cerrar los partidos «es un tema psicológico porque físicamente los partidos los aguanta muy bien. Los tres que ha jugado los ha dominado. Perdió en Lekunberri, pero tranquilamente podía haber ganado bien. En Tolosa se le complicó al final, pero en muchos momentos llevó la iniciativa y daba la impresión de que tenía que haber ganado más fácil. Es verdad que le está costando cerrar los partidos, le pasó también ante Darío».

Peio Etxeberria está más curtidos en estas batallas. Esta es su quinta presencia consecutiva en una semifinal. Palabras mayores. «Peio llega bien al Cuatro y Medio. El primer partido no es fácil jugarlo y ante Jaka no estuvo a su nivel. Sin embargo, en los dos siguientes se ha visto que está muy bien. Hablamos de un especialista por su forma de jugar y por el golpe que tiene. El cuatro y medio es una modalidad que le va muy bien», asegura.

«Viendo los precedentes, aunque lo de antes no vale, se ha visto que Peio es un rival muy duro y muy peligroso para Jokin», avisa el de Bergara. «Jokin normalmente sale de favorito, pero él ya lleva tiempo en esto y sabe que lo va a tener difícil y que va a tener que jugar mucho si quiere ganar a un pelotari como Peio».

Ezkurdia es el más veterano en estas lides. Muchos podían pensar que sus 34 años podían pasarle factura, pero el de Arbizu sigue en la brecha y vuelve a optar a la que sería su cuarta txapela en el acotado. «En los últimos campeonatos le había costado un poco, pero normalmente está ahí. En esos años, por esa presión que sentía y que no le dejaba disfrutar, no conseguía dar lo suyo. Ahora, sin embargo, está disfrutando más en la cancha. Hablamos de un especialista que tiene tres txapelas. Pasan los años y ahí sigue en la pelea, que no es fácil porque la gente joven viene fuerte. Pero él está con ilusión y con ganas. Está entrenando bien y llega preparado».

Etxaniz recuerda que el camino de Ezkurdia no ha sido sencillo en este Cuatro y Medio. «En el primer partido se enfrentó a Elordi, que estaba en un gran momento, y lo pudo sacar adelante pese a tener desventaja. Sacar ese partido le vino muy bien, le ayudó mucho para su cabeza y para creérselo. Luego sufrió ante Larrazabal, sacó bien el partido ante Jaka y aunque contra Peio no estuvo a su nivel, llega bien a esta semifinal».

De Altuna III poco nuevo se puede decir. En el caso del campeón de Amezketa las dudas son más físicas que de juego. «Está como está. Suspendió porque no está del todo bien y quería llegar lo mejor posible a las semifinales», explica. «Él va a intentar estar lo mejor posible, pero es verdad que aunque se le ha visto muy bien de juego, ha tenido sus problemas. Los está intentando solucionar y si llega al partido encontrándose bien físicamente, sabemos la calidad que tiene y el pelotari que es».

Unas semifinales «niveladas»

Analizados individualmente los cuatro semifinalistas, llega la hora de desgranar las claves de las dos semifinales.

La primera será la que enfrente el sábado en el Ogueta a Ezkurdia y Zabala. «Es una semifinal muy igualada porque a Javier le veo bien. Estar en semifinales le ha dado moral, es un pelotari que pone mucho ritmo y el Ogueta es un frontón exigente. Creo que si consigue poner el ritmo que acostumbra a sus partidos, no será fácil para Joseba y ahí va a estar la pelea. Quién impone el ritmo, quién hace menos regalos... Preveo una pelea dura. Está muy nivelada».

El domingo, en el Atano III, será el turno de Altuna III y Peio Etxeberria, un duelo que se ha dado hasta en seis ocasiones tanto en el Cuatro y Medio como en el Torneo San Fermín y que arroja un balance de tres victorias para cada uno. «La imagen que ha Altuna dado ha sido buena. Empezó con dudas en Bilbao y terminó bien y ante Bakaikoa estuvo muy bien. Ahora es otro partido, tiene un grandísimo contrario enfrente, pero Altuna, por todo, siempre va a salir más o menos favorito», señala Etxaniz. «Pero van 3-3, Peio ya sabe lo que es ganar a Altuna y siempre han sido partidos duros. Los dos defienden mucho, saben terminar el tanto y creo que dependerá mucho de estar bien ese día. Son bastantes factores y si fallas en alguno de ellos te puede costar el partido».