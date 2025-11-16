Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ignacio Pérez

Peio Etxeberria, a la tercera va la vencida

El pelotari navarro se cala su primera txapela del Cuatro y Medio tras derrotar a Zabala en la final de Bilbao

DV

Domingo, 16 de noviembre 2025, 19:47

Peio Etxeberria se ha proclamado este domingo campeón del Cuatro y Medio tras vencer a Javier Zabala por 22-11 en la final disputada en ... el frontón Bizkaia de Bilbao. El pelotari navarro, que había perdido en 2023 y 2024, ha impuesto un ritmo alto al partido y ha provocado seis errores en el resto de su rival, que ha pagado el nerviosismo del debutante en una gran final.

