Peio Etxeberria, a la tercera va la vencida
El pelotari navarro se cala su primera txapela del Cuatro y Medio tras derrotar a Zabala en la final de Bilbao
DV
Domingo, 16 de noviembre 2025, 19:47
Peio Etxeberria se ha proclamado este domingo campeón del Cuatro y Medio tras vencer a Javier Zabala por 22-11 en la final disputada en ... el frontón Bizkaia de Bilbao. El pelotari navarro, que había perdido en 2023 y 2024, ha impuesto un ritmo alto al partido y ha provocado seis errores en el resto de su rival, que ha pagado el nerviosismo del debutante en una gran final.
Etxeberria ha tardado en entrar en juego y ha visto cómo Zabala se marchaba en el marcador (2-4), hasta que se ha sacudido la tensión del cuerpo y ha encadenado golpe tras golpe hasta completar un parcial de 13-1 que ha dejado la victoria en sus manos.
Zabala ha intentado reaccionar con tres tantos seguidos, pero los fallos en pelotas sencillas han terminado de condenarle. Con este triunfo, Navarra suma su txapela número 29 .
