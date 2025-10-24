Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Peio Etxeberria celebra un tanto. Félix Morquecho
Cuatro y Medio

Peio Etxeberria desarbola a Ezkurdia y se medirá a Altuna III en semifinales

El de Arbizu, lejos de su mejor versión, pasa como segundo clasificado y jugará la otra semifinal ante Zabala

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Viernes, 24 de octubre 2025, 20:04

Comenta

Peio Etxeberria ha superado con enorme facilidad a Ezkurdia en Elizondo (10-22) y se enfrentará a Altuna III en una de las semifinales tras ... finalizar como primero de grupo. El de Arbizu, muy lejos de su mejor versión, pasa como segundo y será el rival de Zabala en la otra semifinal. Aún se desconoce quiénes jugarán en el Atano III el 2 de noviembre y quiénes lo harán el día anterior en el Ogueta. Jaka y Larrazabal que tienen que enfrentarse a partir de las diez de la noche en Tafalla, ya no tienen opciones.

