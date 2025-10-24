Peio Etxeberria desarbola a Ezkurdia y se medirá a Altuna III en semifinales

Peio Etxeberria ha superado con enorme facilidad a Ezkurdia en Elizondo (10-22) y se enfrentará a Altuna III en una de las semifinales tras ... finalizar como primero de grupo. El de Arbizu, muy lejos de su mejor versión, pasa como segundo y será el rival de Zabala en la otra semifinal. Aún se desconoce quiénes jugarán en el Atano III el 2 de noviembre y quiénes lo harán el día anterior en el Ogueta. Jaka y Larrazabal que tienen que enfrentarse a partir de las diez de la noche en Tafalla, ya no tienen opciones.

No ha habido color en Elizondo donde Peio Etxeberria ha dominado de principio a fin. Mucho más rápido que su adversario sobre la cancha y dándole mayor velocidad a la pelota, ha desarbolado a un Ezkurdia irreconocible que ha corrido de un lado a otro de la cancha buscando los remates de su rival.

Peio Etxeberria se ha anotado los cinco primeros tantos del partido y en poco más de cien pelotazos ya había abierto una brecha más que interesante (3-11). Todo lo más que se ha acercado el de Arbizu ha sido el 8-14, pero otro parcial de 0-5 ha sentenciado un duelo de apenas 40 minutos y 200 pelotazos en un frontón lleno hasta la bandera.