Peio Etxeberria, en la Venta de Ulzama. J. P. Urdiroz
Pelota-Campeonato del Cuatro y Medio

Peio Etxeberria acude «con las orejas tiesas» a Amorebieta

El de Zenotz necesita ganar este viernes a Iker Larrazabal para ver con optimismo lo que resta de liguilla

Joseba Lezeta

San Sebastián

Viernes, 17 de octubre 2025, 11:10

Subcampeón de las dos últimas ediciones del Campeonato del Cuatro y Medio, presente en cinco liguillas de cuartos de esta competición de forma consecutiva, Peio ... Etxeberria figura en la parte alta de los pronósticos para la competición en curso. Sin embargo, no ha comenzado como le habría gustado y este viernes por la noche en Amorebieta (21.15 horas, ETB1) se juega buena parte de sus opciones de seguir en competición ante Iker Larrazabal. Está inmerso en una situación nueva para él dentro de este torneo. «¿Había arrancado las cuatro liguillas anteriores con victoria? No me había dado cuenta de ese dato. Tras perder contra Jaka en Villava me llevé un disgusto en el primer momento, sobre todo porque no di mi verdadero nivel aquel día, al margen de que Erik jugó un gran partido. Pero estoy con ilusión para enfrentarme a Larrazabal».

