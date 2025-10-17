Peio Etxeberria acude «con las orejas tiesas» a Amorebieta

Subcampeón de las dos últimas ediciones del Campeonato del Cuatro y Medio, presente en cinco liguillas de cuartos de esta competición de forma consecutiva, Peio ... Etxeberria figura en la parte alta de los pronósticos para la competición en curso. Sin embargo, no ha comenzado como le habría gustado y este viernes por la noche en Amorebieta (21.15 horas, ETB1) se juega buena parte de sus opciones de seguir en competición ante Iker Larrazabal. Está inmerso en una situación nueva para él dentro de este torneo. «¿Había arrancado las cuatro liguillas anteriores con victoria? No me había dado cuenta de ese dato. Tras perder contra Jaka en Villava me llevé un disgusto en el primer momento, sobre todo porque no di mi verdadero nivel aquel día, al margen de que Erik jugó un gran partido. Pero estoy con ilusión para enfrentarme a Larrazabal».

Niega que la amenaza de caer eliminado le añada presión. «Hombre, estoy con las orejas tiesas pero no más presionado. Soy consciente de que no hay vuelta atrás. Ahora solo pienso en que me pueden quedar cuatro finales. Ojalá pueda llegar a disputar ese número de partidos. Serían dos de liguilla, la semifinal y la final. Para que ocurra eso, debo ganarlos uno a uno».

Analiza así la derrota contra Jaka. «Empecé perdiendo 10-2, me acerqué 12-10. Luego, en el momento importante los tantos cayeron del lado de Jaka. Pienso que un par de ellos marcaron el partido, por ejemplo el sotamano que se me cayó al suelo. Cuando igualas el marcador, lo ves de otra manera. Y no conseguí ponerme a su altura en el electrónico. Más que faltarme algo, me sentí un poco nervioso. Me costó coger el centro de la cancha, algo que Erik logró rápido».

Incluso sufrió un pequeño contratiempo físico «en la espalda por un mal gesto. No fue nada porque al día siguiente pude jugar por parejas en Lekunberri». Está recuperado.

Ahora se cruza en su camino Iker Larrazabal, «pelotari al que me he enfrentado una sola vez en partidos individuales, pero en toda la cancha con ocasión del choque por el tercer puesto del Manomanista de este año. Es un pelotari de poder. Quizá al que más se parece es a Ezkurdia porque ambos le dan mucho de medio brazo por arriba».

Peio Etxeberria guarda buen recuerdo de Amorebieta, plaza donde «gané el Master Kaiola del cuatro y medio en mis tiempos de aficionado. Conservo la relación con las personas del club, a las que tengo estima».