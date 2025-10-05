Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Iker Larrazabal. DV
Pelota-Campeonato del Cuatro y Medio

Larrazabal elimina 15-22 a Zubizarreta III y debut con victoria de Rekalde

El de Olabezar avanza a la liguilla de cuartos, donde compatirá grupo con Peio Etxeberria, Jaka y Ezkurdia

Joseba Lezeta

Eibar

Domingo, 5 de octubre 2025, 19:53

Comenta

Iker Larrazabal ha sacado partido de su pegada para doblegar 15-22 a Iraitz Zubizarreta y colarse por primera vez en la liguilla de cuartos ... del Campeonato del Cuatro y Medio, este domingo en el Astelena de Eibar. El de Olabezar ha mandado en el peloteo durante todo el encuentro y en el marcador a partir del 5-5. La resistencia del ataundarra no ha bastado para inquietarle ni para separarle del rumbo correcto durante los 56 minutos de choque y loa 265 pelotazos a buena.

