Larrazabal elimina 15-22 a Zubizarreta III y debut con victoria de Rekalde
El de Olabezar avanza a la liguilla de cuartos, donde compatirá grupo con Peio Etxeberria, Jaka y Ezkurdia
Joseba Lezeta
Eibar
Domingo, 5 de octubre 2025, 19:53
Iker Larrazabal ha sacado partido de su pegada para doblegar 15-22 a Iraitz Zubizarreta y colarse por primera vez en la liguilla de cuartos ... del Campeonato del Cuatro y Medio, este domingo en el Astelena de Eibar. El de Olabezar ha mandado en el peloteo durante todo el encuentro y en el marcador a partir del 5-5. La resistencia del ataundarra no ha bastado para inquietarle ni para separarle del rumbo correcto durante los 56 minutos de choque y loa 265 pelotazos a buena.
Xabi Rekalde, por su parte, ha debutado como profersional en las filas de Aspe con un triunfo por 13-22 sobre Joseba Aldabe en la eliminatoria de octavos del Cuatro y Medio Serie B. Este resultado la garantiza tres compromisos más en la liguilla. Ha gustado su zurda. Ha preocupado cierta tendencia al fallo en un duelo cómodo para el de Dima.
