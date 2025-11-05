Javier Zabala: «Titín ha sido un referente, aunque yo era de Olaizola II...»

Tenía 15 años cuando Asegarce –la actual Baiko– y Aspe pugnaron por ficharle a través de un precontrato. La mediación de Miguel Muntión convenció más ... a Javier Zabala y a su padre que la de José Ángel Balanza 'Gorostiza'. Estudió un grado superior de Educación Física y renunció a uno de Nutrición después de iniciarlo. El domingo 16 en Bilbao juega su primera final de un campeonato oficial, la del Cuatro y Medio frente a Peio Etxeberria.

– Le veo delgado.

– Soy de perder peso fácil. Pierdo kilos rápido y me cuesta mucho ganarlos. Eso me exige concentración con las comidas, aunque no tenga hambre. Porque si bajo de peso, lo acuso a la hora de jugar.

– ¿Cuánto pesa?

– Durante todo el Campeonato me he mantenido en torno a 82 y 82,5 kilos –mide 1,90–. Antes hacía algún pico de 84-85 y bajaba después a 70. Ayudado por especialistas, he corregido esos desequilibrios. .

– Parecía subido a una nube tras la victoria contra Ezkurdia en la semifinal. ¿Lo ha asimilado?

– Hay tanto jaleo antes de un partido tan importante, que acabas y no te lo crees. Me di cuenta de lo que había conseguido tras mirar al móvil en el vestuario y estar con los amigos.

Recuerdo «El año pasado Aitor Elordi me metió once tantos de saque y aquel día no sabía ni dónde meterme en el frontón»

– ¿Qué ha conseguido?

– Hablaba con un amigo que en realidad no hemos logrado nada de momento. Llega el partido más importante, al todo o nada. Venimos de un bonito Campeonato, lo hemos disfrutado y ahora queda poner la guinda al pastel. Es cuando más hay que apretar.

– Habla de su éxito en primera persona del plural. ¿Quiénes forman el equipo?

– Incluyo a familia, amigos y entrenadores. El éxito es de todos. De mis amigos, por apoyarme, lo mismo que de mi familia. Y de los entrenadores, tanto Muntión como Edu, por querer hacerme cada día mejor. Y no quiero olvidarme de quines han estado a mi lado. Han sumado todos.

– Parecía más hecho para el Manomanista que para el Campeonato del Cuatro y Medio.

– El clic se produce en el último Torneo San Fermín del cuatro y medio. Ya el primer día frente a Darío en Segura noto buenas sensaciones. Empiezo a restar mejor los saques, a sufrir más, a jugar con el brazo encogido cuando vienen pelotas complicadas en lugar de estirarlo siempre. Trato de imprimir velocidad, ritmo. Ahora me encuentro incluso más a gusto en la jaula que mano a mano en toda la cancha.

Seguidora número uno «Mi madre habrá visto más del noventa por ciento de mis partidos; salvo fuerza mayor, no se pierde ninguno»

– En la edición del año pasado le eliminó Elordi y recibió once tantos de saque, una barbaridad.

– Cuando terminó aquel partido no sabía ni dónde meterme en el frontón. Jugó muy rápido y no estaba preparado para sufrir como lo estoy ahora. Los saques me mataban y andaba perdido en la cancha. Me he reencontrado. Lo paso bien en los ensayos del acotado.

– Titín III fue el último finalista y campeón riojano del Cuatro y Medio en 2007. Usted era un chaval entonces.

– Tenía 10 años. Algo me suena. Entonces andaba en el club de Titín y nos trajo la txapela. La tuve delante. La Rioja estaba volcada y veíamos sus partidos en casa.

– ¿Qué ha sido Titín III?

– Un referente, aunque yo era muy de Olaizola II...

– En La Rioja le van a...

– De los dos, de los dos... Eran duelos increíbles. Augusto llevó mucha gente al frontón y provocó que la pelota se siguiera de cerca durante muchos años. Ha sido importante para nosotros.

– ¿Mantiene relación con él?

– Sí. Lo veo de vez en cuando. Anda cerca de mi casa. Me lo encontré tras la elección de material para la semifinal contra Ezkurdia. Me preguntó si estaba preparado y me aconsejó darlo todo en la cancha.

– ¿Qué le gustaba de Titín?

– Su garra, su conexión con el público... Era increíble cómo aprovechaba todo.

– Sus estilos de juego apenas coinciden.

– Poco tienen que ver. Ahora valoro su juego más que antes y veo partidos suyos. Cómo se movía en el frontón, cómo atacaba...

– Su madre nunca falla en el frontón.

– Habrá visto más del noventa por ciento de mis partidos. Salvo fuerza mayor, nunca falla. Ve partidos de otros pelotaris. Le gusta. Y mi padre es un loco de la pelota.

– ¿Cuántos hermanos son?

– Tengo uno pequeño al que le saco diez años y juega a baloncesto, una hermana año y medio menor que yo y otra hermana en Croacia a la que mis padres acogieron durante la Guerra de los Balcanes. Pudo volver a su casa. Viene todos los años. Para mí, somos cuatro.

– El 22-6 a Ezkurdia invita a pensar que este Campeonato ha sido un camino de rosas. Sin embargo, las ha pasado canutas.

– He tenido días que dominaba el partido y se me complicaba. La derrota ante Bakaikoa fue muy dura. A partir de aquello solo valía ganar. Tomármelo como a vida o muerte me viene bien. Saltan las alarmas y saco mi mejor versión. El día de Darío noté desde el calentamiento que no me movía bien, que no mantenía la concentración. No daba importancia a los tantos que me hacía al principio. Y cuando se torcieron las cosas, no sabía reaccionar. Lo mismo el día de Bakaikoa. Era algo inconsciente.

– ¿Ha practicado más deportes?

– Tenis, baloncesto, fútbol... Cuando empecé la preparación física con Joaquín Plaza, me veía detalles para el atletismo y hacía pruebas contra atletas. Salían bien, pero no me gustaba correr. Me encanta el tenis y lo practicaría todos los días si no fuera pelotari. Me perjudica. Me lo privo todo el año porque pierdo toque y cambia la distancia entre la raqueta y la mano.

– Zabala no es apellido riojano.

– Mi bisabuelo era de Abadiño y se instaló en Anguiano, donde nació mi padre.

– El rival en la final es Peio Etxeberria, al que derrotó en la semifinal del Torneo San Fermín.

– En el Atano III, en una de mis mejores actuaciones dentro del acotado. Me apoyé mucho en el saque. Peio es uno de los mejores restadores, la zurda es su mejor mano y se agarra a los partidos.

– ¿Jugaría de zurdas a Peio Etxeberria?

– Es la mano buena de ambos. No me importaría si nos pusieran ese partido.

– ¿Le pone nervioso el tema de la respiración de Peio?

– El día que manejen lo del tiempo igual sale un poco perjudicado. En aquel partido del Atano III entre nosotros perdió mucho tiempo entre tanto y tanto. Les toca a los jueces dictar sentencia. De todas maneras, también me viene bien a mí para tomar aire.