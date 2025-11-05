Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Javier Zabala, sentado a la altura del cuatro y medio en el frontón Adarraga de Logroño. Justo Rodríguez

Javier Zabala: «Titín ha sido un referente, aunque yo era de Olaizola II...»

El de Logroño jugará a los 28 años su primera final grande, en una distancia que no parecía hecha para él y que llegó a odiar hace solo un año

Joseba Lezeta

Logroño

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:15

Comenta

Tenía 15 años cuando Asegarce –la actual Baiko– y Aspe pugnaron por ficharle a través de un precontrato. La mediación de Miguel Muntión convenció más ... a Javier Zabala y a su padre que la de José Ángel Balanza 'Gorostiza'. Estudió un grado superior de Educación Física y renunció a uno de Nutrición después de iniciarlo. El domingo 16 en Bilbao juega su primera final de un campeonato oficial, la del Cuatro y Medio frente a Peio Etxeberria.

