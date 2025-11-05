Javier Zabala: «Titín ha sido un referente, aunque yo era de Olaizola II...»
El de Logroño jugará a los 28 años su primera final grande, en una distancia que no parecía hecha para él y que llegó a odiar hace solo un año
Logroño
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:15
Tenía 15 años cuando Asegarce –la actual Baiko– y Aspe pugnaron por ficharle a través de un precontrato. La mediación de Miguel Muntión convenció más ... a Javier Zabala y a su padre que la de José Ángel Balanza 'Gorostiza'. Estudió un grado superior de Educación Física y renunció a uno de Nutrición después de iniciarlo. El domingo 16 en Bilbao juega su primera final de un campeonato oficial, la del Cuatro y Medio frente a Peio Etxeberria.
– Le veo delgado.
– Soy de perder peso fácil. Pierdo kilos rápido y me cuesta mucho ganarlos. Eso me exige concentración con las comidas, aunque no tenga hambre. Porque si bajo de peso, lo acuso a la hora de jugar.
– ¿Cuánto pesa?
– Durante todo el Campeonato me he mantenido en torno a 82 y 82,5 kilos –mide 1,90–. Antes hacía algún pico de 84-85 y bajaba después a 70. Ayudado por especialistas, he corregido esos desequilibrios. .
– Parecía subido a una nube tras la victoria contra Ezkurdia en la semifinal. ¿Lo ha asimilado?
– Hay tanto jaleo antes de un partido tan importante, que acabas y no te lo crees. Me di cuenta de lo que había conseguido tras mirar al móvil en el vestuario y estar con los amigos.
«El año pasado Aitor Elordi me metió once tantos de saque y aquel día no sabía ni dónde meterme en el frontón»
– ¿Qué ha conseguido?
– Hablaba con un amigo que en realidad no hemos logrado nada de momento. Llega el partido más importante, al todo o nada. Venimos de un bonito Campeonato, lo hemos disfrutado y ahora queda poner la guinda al pastel. Es cuando más hay que apretar.
– Habla de su éxito en primera persona del plural. ¿Quiénes forman el equipo?
– Incluyo a familia, amigos y entrenadores. El éxito es de todos. De mis amigos, por apoyarme, lo mismo que de mi familia. Y de los entrenadores, tanto Muntión como Edu, por querer hacerme cada día mejor. Y no quiero olvidarme de quines han estado a mi lado. Han sumado todos.
– Parecía más hecho para el Manomanista que para el Campeonato del Cuatro y Medio.
– El clic se produce en el último Torneo San Fermín del cuatro y medio. Ya el primer día frente a Darío en Segura noto buenas sensaciones. Empiezo a restar mejor los saques, a sufrir más, a jugar con el brazo encogido cuando vienen pelotas complicadas en lugar de estirarlo siempre. Trato de imprimir velocidad, ritmo. Ahora me encuentro incluso más a gusto en la jaula que mano a mano en toda la cancha.
«Mi madre habrá visto más del noventa por ciento de mis partidos; salvo fuerza mayor, no se pierde ninguno»
– En la edición del año pasado le eliminó Elordi y recibió once tantos de saque, una barbaridad.
– Cuando terminó aquel partido no sabía ni dónde meterme en el frontón. Jugó muy rápido y no estaba preparado para sufrir como lo estoy ahora. Los saques me mataban y andaba perdido en la cancha. Me he reencontrado. Lo paso bien en los ensayos del acotado.
– Titín III fue el último finalista y campeón riojano del Cuatro y Medio en 2007. Usted era un chaval entonces.
– Tenía 10 años. Algo me suena. Entonces andaba en el club de Titín y nos trajo la txapela. La tuve delante. La Rioja estaba volcada y veíamos sus partidos en casa.
– ¿Qué ha sido Titín III?
– Un referente, aunque yo era muy de Olaizola II...
– En La Rioja le van a...
– De los dos, de los dos... Eran duelos increíbles. Augusto llevó mucha gente al frontón y provocó que la pelota se siguiera de cerca durante muchos años. Ha sido importante para nosotros.
– ¿Mantiene relación con él?
– Sí. Lo veo de vez en cuando. Anda cerca de mi casa. Me lo encontré tras la elección de material para la semifinal contra Ezkurdia. Me preguntó si estaba preparado y me aconsejó darlo todo en la cancha.
– ¿Qué le gustaba de Titín?
– Su garra, su conexión con el público... Era increíble cómo aprovechaba todo.
– Sus estilos de juego apenas coinciden.
– Poco tienen que ver. Ahora valoro su juego más que antes y veo partidos suyos. Cómo se movía en el frontón, cómo atacaba...
– Su madre nunca falla en el frontón.
– Habrá visto más del noventa por ciento de mis partidos. Salvo fuerza mayor, nunca falla. Ve partidos de otros pelotaris. Le gusta. Y mi padre es un loco de la pelota.
– ¿Cuántos hermanos son?
– Tengo uno pequeño al que le saco diez años y juega a baloncesto, una hermana año y medio menor que yo y otra hermana en Croacia a la que mis padres acogieron durante la Guerra de los Balcanes. Pudo volver a su casa. Viene todos los años. Para mí, somos cuatro.
– El 22-6 a Ezkurdia invita a pensar que este Campeonato ha sido un camino de rosas. Sin embargo, las ha pasado canutas.
– He tenido días que dominaba el partido y se me complicaba. La derrota ante Bakaikoa fue muy dura. A partir de aquello solo valía ganar. Tomármelo como a vida o muerte me viene bien. Saltan las alarmas y saco mi mejor versión. El día de Darío noté desde el calentamiento que no me movía bien, que no mantenía la concentración. No daba importancia a los tantos que me hacía al principio. Y cuando se torcieron las cosas, no sabía reaccionar. Lo mismo el día de Bakaikoa. Era algo inconsciente.
– ¿Ha practicado más deportes?
– Tenis, baloncesto, fútbol... Cuando empecé la preparación física con Joaquín Plaza, me veía detalles para el atletismo y hacía pruebas contra atletas. Salían bien, pero no me gustaba correr. Me encanta el tenis y lo practicaría todos los días si no fuera pelotari. Me perjudica. Me lo privo todo el año porque pierdo toque y cambia la distancia entre la raqueta y la mano.
– Zabala no es apellido riojano.
– Mi bisabuelo era de Abadiño y se instaló en Anguiano, donde nació mi padre.
– El rival en la final es Peio Etxeberria, al que derrotó en la semifinal del Torneo San Fermín.
– En el Atano III, en una de mis mejores actuaciones dentro del acotado. Me apoyé mucho en el saque. Peio es uno de los mejores restadores, la zurda es su mejor mano y se agarra a los partidos.
– ¿Jugaría de zurdas a Peio Etxeberria?
– Es la mano buena de ambos. No me importaría si nos pusieran ese partido.
– ¿Le pone nervioso el tema de la respiración de Peio?
– El día que manejen lo del tiempo igual sale un poco perjudicado. En aquel partido del Atano III entre nosotros perdió mucho tiempo entre tanto y tanto. Les toca a los jueces dictar sentencia. De todas maneras, también me viene bien a mí para tomar aire.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión