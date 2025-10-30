Javier Zabala: «Tengo que lanzarme con el saque si quiero jugar la final»

Javier Zabala (Nájera, 1997) afronta ante Ezkurdia, el sábado en el Ogueta, su primera semifinal en un torneo grande. Su progresión en los últimos meses ... es incuestionable y, pese a los problemas de manos que le han limitado incluso en este campeonato, llega a esta cita convencido de poder clasificarse para su primera final del Cuatro y Medio y soñar con emular a su ídolo Titín.

– Vamos al grano. ¿Cómo están esas manos?

– Esta semana me ha venido bien. Durante el campeonato he ido de menos a más. Empecé bastante justito, no podía entrenar mucho pero por lo menos a la hora de jugar podía salir y darle. Las manos han ido a mejor gracias al gran trabajo de los fisios y ahora me encuentro muy bien.

– ¿Hasta qué punto le han limitado durante el campeonato?

– Pues sobre todo a la hora de los entrenos. Tener que estar tanto tiempo sin darle a la pelota me corta el ritmo de competición. Luego he tenido que jugar con bastante más taco del que suelo jugar y en el saque, a la hora del golpeo, la pelota iba sin velocidad, sólo iba a poner y es algo que tengo que cambiar si quiero dar el salto y jugar la final. Tengo que lanzarme con el saque y hacer un poco más de daño porque el saque es un arma que solía tener, que me funcionaba muy bien y con la que en este campeonato, por ahora, no he hecho daño.

– Por lo que veo, es más una cuestión de manos que el que se haya atrasado el saque...

– Eso también. Solía hacer algún saque carambola que desde el cuatro me salía bien a la hora de coger el ángulo, pero ahora es más complicado. Tomaron la medida para restar mejor y es verdad que a la hora de sacar los saques son más suaves.

– Y entre eso y que el material está siendo más lento...

– También, pero con eso no hay nada que hacer y con las pelotas que haya habrá que jugar, aunque echo de menos algo más de material que para mi estilo de juego me vendría bien para meter ritmo y juego rápido.

– Esta es su primera semifinal de un torneo grande. En verano jugó la final del Torneo San Fermín. ¿Se parece en algo esta semana a aquella?

– En el Torneo San Fermín todo fue muy rápido y casi no me dio tiempo a asimilar que iba pasando de ronda. Ahora tengo más tiempo para prepararme, para entrenar, para darle más vueltas a la cabeza. Pero sí que me recuerda todo un poco. La verdad es que es bonito vivir momentos así.

– ¿Se le está haciendo larga la espera?

– No. He podido aprovechar para poder meter una fase de carga la semana pasada y ahora meter un poquito más de velocidad. Pero me ha venido bien, sobre todo, para las manos, para poder entrenar. Es verdad que llegaba bien contra Jokin, que del último partido había salido contento con las manos pero ahora por lo menos he podido meter dos entrenamientos, el viernes y el lunes, y con esos entrenamientos la semana se me ha pasado volando.

– ¿Cómo le llega la noticia de que Jokin suspende y que por tanto está clasificado?

– Pues preparando el entrenamiento por la mañana. Me escribieron varios medios y me llamaron de la empresa. Tuve que cambiar rápido el entrenamiento y preparar el partido a diez días vista. Fue un poco raro porque nos gusta ganarlo en la cancha, pero nos habíamos ganado el derecho a depender de nosotros y eso, ante un incidente así, hace que salgamos bien parados.

– Ahora juega contra Ezkurdia, el semifinalista más experimentado. Usted se estrena en estas lides. ¿Qué importancia le da a la experiencia para un partido como este?

– Mucha. Joseba sabe manejar muy bien estas situaciones e igual yo no estoy tan capacitado como él. Creo que en este caso no me va a afectar mucho porque estoy bastante tranquilo. He afrontado estos últimos partidos con más tranquilidad y confiando más en mí. Es verdad que tiene importancia, pero como es algo que no voy a conseguir de aquí al sábado, no le voy a dar más vueltas y voy a centrarme en lo que pueda hacer.

– El precedente del año pasado con aquella derrota por 22-11 en el Astelena ¿sirve de algo?

– Creo que no. Yo soy otro pelotari, he mejorado mucho, tengo más que decir que en aquel partido en el que Joseba fue muy superior.

– Me comentaba Jokin Etxaniz que usted era un pelotari con más cualidades para jugar parejas o mano a mano en toda la cancha ¿Qué ha cambiado?

– Una gran parte era creerme que podía jugar bien. Este año ha sido cuando he empezado a hacerlo mejor y la mejora venía por el resto. Tenía que restar mejor, defender mejor dentro del cuatro. Ahora me muevo mejor, aprovecho mejor el saque pero, sobre todo, a la hora de defender, antes iba con el brazo izquierdo muy estirado y la pelota va tan rápido que siempre me pasaba. Ahora estoy jugando con los brazos más encogidos, intentando darle velocidad cuando la pelota viene más clara y he aprendido a sufrir.

– En esta edición ha dominado prácticamente todos los partidos, pero le cuesta cerrarlos. ¿Qué explicación encuentra?

– Creo que ha habido dos tipos de partidos. Uno, los jugados contra Darío y Bakaikoa en los que no salí tan preparado mentalmente para enfocar un partido de tal importancia. No lo llamo relajación porque no salí relajado, pero me faltó más actividad que la que tenía. Creo que no logré encontrar las mejores sensaciones y si no rematas el partido a tiempo, los rivales se te acercan y no fui capaz de darle la vuelta. Contra Peña ya fue diferente porque estuve plenamente concentrado en todo el partido. También son las rachas de cuando coges el saque.

– Usted y Ezkurdia son dos pelotaris de características similares. ¿Dónde puede hacer la diferencia?

– Estamos pensando en ello. Yo me he visto muy bien físicamente en estos tres partidos. Han sido bastantes largos y he respondido bien. Por ahí pueden ir los tiros. A ver si Joseba ante partidos largos responde igual de bien que lo hace de normal. Luego meterle velocidad por abajo, tengo que aprovechar bien mi zurda, mi golpe largo por pared, aprovechar algo de carambola que puede salir bien. Le daré una vuelta estos días porque es un partido muy complicado.

– Hace 18 años que un riojano no gana el Cuatro y Medio. ¿La sombra de Titín es alargada?

– Sí, Titín nos ha dejado a los riojanos el listón muy alto. Fue un pelotari que dominó mucho y llegar a su nivel es muy difícil. Intento centrarme en hacerlo lo mejor posible, estoy a tope con mis entrenadores para poder jugar mi primera final, que la estoy besando, y a ver si algún día doy ese salto.

– Javier, su padre, ejerce también de botillero. ¿Cómo es su relación?

– Pues estamos todo el día hablando de pelota. Cuando estamos metidos en campeonato, buscamos las claves del partido y analizamos a los rivales. Nos juntamos y ponemos en común las ideas para ver cómo podemos hacer daño. La verdad es que es un lujo contar con él.

– ¿Cómo ve la otra semifinal?

– Muy abierta. Peio ya ha ganado a Jokin, sabe lo que es estar en dos finales y eso le va a venir bien. A Jokin le veo muy bien, muy tranquilo, con las ideas muy claras y le veo favorito frente a Peio porque tiene más recursos. Pero va a ser un partido bastante duro.