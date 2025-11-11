Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Javier Zabala, en el frontón Adarraga de Logroño. Justo Rodríguez
Pelota-Campeonato del Cuatro y Medio

Javier Zabala, el bisnieto del cantero de Abadiño

Martin Zabala Etxegibel llegó en 1916 a levantar muros a Anguiano, donde conoció y se casó con Felipa Díez, bisabuela del finalista del Cuatro y Medio

Joseba Lezeta

San Sebastián

Martes, 11 de noviembre 2025, 06:39

Comenta

El algodón no engaña. Tampoco el primer apellido de Javier Zabala Villar, finalista del Campeonato del Cuatro y Medio este domingo en el Bizkaia de ... Bilbao. La rama paterna del manista riojano tiene procedencia vasca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  2. 2 Un corredor de la Behobia - San Sebastián tuvo que ser reanimado en plena carrera tras sufrir una parada cardiorrespiratoria
  3. 3

    Así será la navidad en San Sebastián: Una pista de hielo y 500 drones
  4. 4 Últimas monjas agustinas de Errenteria: «Es una pena decir agur a la que ha sido nuestra casa»
  5. 5

    El Gobierno Vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  6. 6 Nuria Roure, experta en sueño: «Dormir cuatro horas equivale a haber consumido unas seis cervezas»
  7. 7 El testimonio de una paciente en cuidados paliativos: «No me asusto, esto es morir con dignidad»
  8. 8

    Gipuzkoa planta cara al plumero de la pampa por su amenaza a la biodiversidad y a la salud
  9. 9 Alex Roca, maratoniano con una discapacidad del 76%, comparte su Behobia- San Sebastián: «Una de las experiencias más bonitas de mi vida»
  10. 10

    El pediatra que quiere curar a todos los niños con leucemia, y lo está consiguiendo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Javier Zabala, el bisnieto del cantero de Abadiño

Javier Zabala, el bisnieto del cantero de Abadiño