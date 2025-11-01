Adiós a la llamada para comunicarte una victoria por 22-0 mientras descansas en casa. Nadie está ya en disposición de que le valga sumar ... un solitario tanto para alcanzar el objetivo. La semana pasada se agotó el comodín, ganado sobre la cancha, que permitía ahorrarse un partido de la liguilla. Joseba Ezkurdia ha dispuesto de unos días para reponerse de un doloroso pelotazo en la muñeca derecha. Jokin Altuna ha hecho todo lo que estaba en su mano para poner a punto la pierna derecha.

Ha llegado la hora de poner boca arriba las cartas en el presente Campeonato del Cuatro y Medio. Ninguno de los cuatro semifinalistas es un aprendiz y desde hace tiempo son conscientes de que en las eliminatorias puras vale únicamente llegar a 22.

El Ogueta este sábado y el Atano III este domingo ponen en juego sendos billetes para la final del domingo 16 en el Bizkaia con cruces de características distintas. Ezkurdia, triple campeón de la distancia, vuelve a semifinales a los 34 años después de un paréntesis de dos ediciones. Se enfrenta en Vitoria al primerizo Zabala, único novato en estas semifinales de la jaula oficial. Potencia y experiencia contra clase e ilusión en un choque difícil de descifrar.

El riojano, a quien se presumían sobre todo aptitudes para el mano a mano en toda la cancha, ha obtenido antes sus mejores resultados dentro del acotado –en julio se proclamó subcampeón del Torneo San Fermín–, en apariencia menos favorable para un pelotari tan largo y pegador. Tras ganar a Darío en octavos, desperdiciar una ventaja enorme ante Bakaikoa, superar in extremis a Peña II y pasar apuros en sus tres compromisos, el de Logroño está a dos victorias de convertirse en el tercer riojano campeón de este torneo tras los legendarios Barberito I (1955 y 1956) y Titín III (2007).

La principal duda sobre el rendimiento de Zabala reside en su físico. Le cuesta controlar los esfuerzos, dosificar las fuerzas y el fondo, detalle fundamental ante un Ezkurdia habituado a grandes batallas y vencedor 22-11 en el único duelo anterior entre estos dos manistas, jugado en el Astelena y correspondiente al Cuatro y Medio navarro de 2024. La cátedra se inclina 100 a 90 por el de Arbizu (70 a 100 por abajo).

Resuelta la primera cita, todas las miradas se centrarán en el apasionante a priori Altuna III-Peio Etxeberria de 24 horas después en el Atano III de San Sebastián. Protagonistas ambos de la final de 2023 con victoria para el amezketarra, estamos ante los dos pelotaris más regulares en las últimas ediciones de este torneo. Peio Etxeberria disputa su quinta semifinal consecutiva. Ese número se queda corto comparado con las diez seguidas de su oponente. El cuádruple campeón no ha perdido la condición de cabeza de serie desde que la adquirió por primera vez en 2016.

Tres a un lado y tres a otro

Han medido fuerzas y calidad técnica en seis ocasiones dentro de la jaula –cuatro en el Campeonato oficial y dos en el Torneo San Fermín– con balance equilibrado: tres victorias para uno y tres para otro.

Altuna III aporta calidad técnica, resistencia física y mental, imaginación y dominio de las situaciones. Peio Etxeberria contrarresta esas virtudes con ritmo, intensidad, volea de derecha y una zurda capaz de quebrar la mejor de las defensas. Posee armas válidas el de Zenotz, aunque no suficientes para arrebatar al oponente la condición de favorito en las apuestas. Los corredores ofrecerán de salida 100 a 80 por el amezketarra, sesentas a cienes por abajo.