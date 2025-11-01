Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Pelota | Semifinales del Cuatro y Medio

Hora de poner boca arriba las cartas

El difícil de descifrar Ezkurdia-Zabala de este sábado en el Ogueta dará paso al apasionante Altuna III-Peio Etxeberria del domingo en el Atano III

Joseba Lezeta

San Sebastián

Sábado, 1 de noviembre 2025, 08:40

Adiós a la llamada para comunicarte una victoria por 22-0 mientras descansas en casa. Nadie está ya en disposición de que le valga sumar ... un solitario tanto para alcanzar el objetivo. La semana pasada se agotó el comodín, ganado sobre la cancha, que permitía ahorrarse un partido de la liguilla. Joseba Ezkurdia ha dispuesto de unos días para reponerse de un doloroso pelotazo en la muñeca derecha. Jokin Altuna ha hecho todo lo que estaba en su mano para poner a punto la pierna derecha.

