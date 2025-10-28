Ezkurdia, en vilo por su resonancia en la muñeca: «Espero que no sea nada grave, todavía tengo molestias»
El de Arbizu ha separado en el Ogueta el material con el que disputará la semifinal el sábado ante Zabala
San Sebastián
Martes, 28 de octubre 2025, 12:12
Joseba Ezkurdia espera a que el doctor Txema Urrutia le comunique los resultados de la resonancia a la que se sometió el lunes para ... conocer el estado de su muñeca derecha, donde el viernes recibió un pelotazo en su partido ante Peio Etxeberria. El delantero de Arbizu es optimista de cara a poder jugar la semifinal del Cuatro y Medio este sábado en el Ogueta ante Javier Zabala, pero no puede ocultar cierta preocupación.
«Estoy bien. Ayer hice la resonancia y estoy esperando los resultados a ver qué sale. Espero que no sea nada grave, todavía tengo molestias, si bien han ido a menos. No he entrenado desde el partido. El sábado estuve en Logroño dándome un masaje y ahora haré manos y pelotearé. Poco a poco», ha manifestado.
Ezkurdia se ve jugando la semifinal: «Intentaré hacer lo que esté en mi mano, llegar físicamente bien, lo mejor posible y no le doy muchas vueltas. Soy bastante optimista y espero no jugar muy condicionado», asegura.
Ha reconocido que «en el partido al final cogí miedo y según qué posturas me daba un pinchazo bastante grande. He intentado recuperar con masaje y espero llegar lo mejor posible al sábado».
