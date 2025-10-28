Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Joseba Ezkurdia en Arbizu. Miguel Osés
Cuatro y Medio

Ezkurdia, en vilo por su resonancia en la muñeca: «Espero que no sea nada grave, todavía tengo molestias»

El de Arbizu ha separado en el Ogueta el material con el que disputará la semifinal el sábado ante Zabala

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Martes, 28 de octubre 2025, 12:12

Comenta

Joseba Ezkurdia espera a que el doctor Txema Urrutia le comunique los resultados de la resonancia a la que se sometió el lunes para ... conocer el estado de su muñeca derecha, donde el viernes recibió un pelotazo en su partido ante Peio Etxeberria. El delantero de Arbizu es optimista de cara a poder jugar la semifinal del Cuatro y Medio este sábado en el Ogueta ante Javier Zabala, pero no puede ocultar cierta preocupación.

