Ezkurdia remata de volea con su derecha en el Gurea de Azkoitia. José Mari López
Cuatro y Medio

Ezkurdia sólo sufre una contusión en su muñeca y podrá jugar la semifinal

La resonancia que se hizo el lunes no reveló ninguna rotura y el de Arbizu se enfrentará el sábado a Zabala en el Ogueta

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:14

Comenta

Joseba Ezkurdia no tiene nada grave y podrá jugar sin problemas la semifinal del sábado ante Zabala en el Ogueta de Vitoria. Así lo ha ... confirmado la resonancia a la que fue sometido el delantero de Arbizu el pasado lunes que revela que el pelotari sufre una contusión ósea en el escafoides de su mano derecha, por lo tanto no hay rotura que es el miedo que tenía el navarro, tal y como señaló el martes durante la elección de material.

