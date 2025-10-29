Ezkurdia sólo sufre una contusión en su muñeca y podrá jugar la semifinal
La resonancia que se hizo el lunes no reveló ninguna rotura y el de Arbizu se enfrentará el sábado a Zabala en el Ogueta
San Sebastián
Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:14
Joseba Ezkurdia no tiene nada grave y podrá jugar sin problemas la semifinal del sábado ante Zabala en el Ogueta de Vitoria. Así lo ha ... confirmado la resonancia a la que fue sometido el delantero de Arbizu el pasado lunes que revela que el pelotari sufre una contusión ósea en el escafoides de su mano derecha, por lo tanto no hay rotura que es el miedo que tenía el navarro, tal y como señaló el martes durante la elección de material.
«En la resonancia magnética efectuada al pelotari Joseba Ezkurdia, se aprecia una contusión ósea en el escafoides de su mano derecha. Considero que estará en condiciones de jugar este fin de semana», señala el parte médico firmado por el doctor Txema Urrutia.
Hay que recordar que el golpe se lo produjo Ezkurdia el pasado viernes en el partido de la liguilla de cuartos de final del Cuatro y Medio que le enfrentó a Peio Etxeberria en Elizondo. En el 2-6, el de Arbizu fue a devolver una pelota con su derecha, pero esta impactó en su muñeca cauándole un dolor que arrastró no solo durante el resto de partido, sino que aún le molestaba este martes.
