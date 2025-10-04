Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Joseba Ezkurdia derrotó a Aitor Elordi. Luis Ángel Gómez

Ezkurdia olvida a tiempo la pifia de los jueces

Rezagado 1-8 tras una salida fulgurante de Elordi gracias al saque, el de Arbizu impone su poderío, impregnado de gotas de calidad

Joseba Lezeta

San Sebastián

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:00

Comenta

Joseba Ezkurdia pasó un mal rato en Zalla. Una pifia de los jueces nada más empezar el partido nubló sus ideas. Aitor Elordi, en una ... postura comprometida, había recurrido al botepronto en una dejada de zurda al ancho y la pelota botó centímetros fuera de la línea de contracancha. Ni siquiera la existencia de tablas sirvió a los jueces para acertar. Era mala clara y dieron buena. Subió al marcador el 1-3 en lugar del 2-2.

