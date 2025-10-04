Ezkurdia olvida a tiempo la pifia de los jueces

Joseba Ezkurdia pasó un mal rato en Zalla. Una pifia de los jueces nada más empezar el partido nubló sus ideas. Aitor Elordi, en una ... postura comprometida, había recurrido al botepronto en una dejada de zurda al ancho y la pelota botó centímetros fuera de la línea de contracancha. Ni siquiera la existencia de tablas sirvió a los jueces para acertar. Era mala clara y dieron buena. Subió al marcador el 1-3 en lugar del 2-2.

Mientras el cerebro de Ezkurdia trataba de asimilar lo sucedido, Elordi empezó a exprimir sus mejores armas. Saques envenenados acababan en tanto o en oportunidades claras de lanzarse raudo y acertado a por el remate. El de Mallabia se adelantó 1-8 en un abrir y cerrar de ojos.

Ezkurdia 22 - 17 Elordi Tiempo de juego 52 minutos y 42 segundos.

Pelotazos a buena 247.

Tantos de saque Ezkurdia, 4. Elordi, 3.

Faltas de saque Ezkurdia, 0. Elordi, 0.

Pasas del cuatro y medio Ezkurdia, 0. Elordi, 0.

Tantos en juego Ezkurdia, 11. Elordi, 12.

Tantos perdidos Ezkurdia, 2. Elordi, 7.

Tantos de diez o más pelotazos 10 (seis para Ezkurdia y cuatro para Elordi).

Marcador 0-1, 1-1, 1-8, 7-8, 7-10, 11-10, 11-11, 14-11, 14-16, 21-16, 21-17 y 22-17

Momios de salida a la par

Botilleros Mattin Ezkurdia con su hermano Joseba y Garikoitz Txakartegi con su sobrino Aitor Elordi.

Incidencias media entrada en el frontón Mimetiz de Zalla. 320 espectadores.

Momento clave para Ezkurdia. Tocaba reanimarse antes de que fuera tarde. Recuperar el saque le ayudó a centrarse. Ya mandaba 11-10 el de Arbizu al llegar al ecuador. Poco después se puso 14-11. Ni siquiera con el 14-16 en contra perdió los papeles.

Empezó a explotar la fragilidad de Elordi con la zurda en la postura de abajo. El buen manejo de su izquierda le dio un par de tantos de saque-remate. Apareció su volea, lo mismo para obligar al contrario que para resolver.

Si nos atenemos al espectáculo, interesante y bueno, cabe deducir que retrasar el saque medio cuadro ayuda. Si nos atenemos a los datos, la conclusión es que influye más bien poco. Entre ambos sumaron siete tantos de saque y diez de saque-remate. En total, diecisiete. el 43% del total.

Ezkurdia compartirá grupo de liguilla con Peio Etxeberria, Jaka y el ganador del Zubizarreta III-Larrazabal de mañana en Eibar.