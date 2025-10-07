Ezkurdia, un fijo en cuartos de final

Joseba Ezkurdia protagonizó un inicio de trayectoria rocambolesco en el Campeonato del Cuatro y Medio. Aspe programó antes del inicio de la edición de 2013 ... una previa entre el de Arbizu y Aitor Mendizabal en Bergara. Ganó 22-10 el zurdo antzuolarra, que completó la representación de la empresa de Eibar. Toca esperar al siguiente año.

Sin embargo, la lesión de Sebastian Gonzalez propicia que Aspe repesque a Ezkurdia, a quien el sorteo del cuadro final cruza en dieciseisavos de final con... Mendizabal III. Diez días después de medirse en el Municipal, les toca enfrentarse de nuevo en el Astelena de Eibar, donde cambian las tornas y vence con autoridad 22-6 el navarro entre gritos de 'tongo' de los seguidores de Mendizabal, ajenos al ganador y destinados a la empresa.

Tras eliminar asimismo a Julen Retegi por el camino, el debutante se embarca a sus 22 años en la liguilla, en el mismo grupo de Xala, al que derrota; Aimar Olaizola, a quien hace 18 tantos; y Juan Martínez de Irujo, frente al que cae por un apretado 22-21. «Tuve cerca a los dos capos», recuerda ahora.

Esos resultados y los problemas creados a las dos grandes figuras de la época significan algo y componen una excelente carta de presentación. El tiempo le confirma como gran especialista. «Siempre me ha gustado el cuatro y medio. Manejo las posturas de costado y de arriba, lo cual ayuda en esta distancia. De aficionado, en cambio, me iba mejor el mano a mano en toda la cancha».

Aquel inicio inverosímil contrasta con el alto rendimiento ofrecido por Ezkurdia en el Cuatro y Medio dentro de una ya extensa trayectoria a sus 34 años. No solo larga, también fructífera. La victoria ante Elordi del viernes en Zalla le permite competir en cuartos de final por undécima vez en trece participaciones. Diez de esas once han correpondido a liguillas y una, la de 2020, fue eliminatoria a causa de un formato reducido por la pandemia.

Todas menos dos

No ha faltado a ninguna de los campeonatos oficiales de esta distancia desde su irrupción en 2013. Las lesiones le han respetado durante este tiempo y los dos únicos años en los que no consiguió plaza entre los ocho mejores son 2015 y 2024. Ha reaccionado al traspié del año pasado y al supuesto inicio del declive con el título del Parejas y el undécimo billete para la liguilla de cuartos de la jaula oficial. «También influye que el Cuatro y Medio se haya disputado durante este tiempo bajo el formato de liguilla», apunta Ezkurdia. «El Manomanista, al contrario, se jugaba antes por eliminatorias y he perdido partidos clave ante rivales fuertes a pesar de jugar bien».

Totaliza 46 partidos en fases finales del Campeonato del Cuatro y Medio –la previa contra Mendizabal III de 2013 no entra en este recuento– con un balance netamente positivo de 30 victorias y 16 derrotas. Su porcentaje de éxito está en el 65%.

Venía de un verano extraño. «Disputé solo seis partidos en agosto, la cifra más baja en ese mes desde que soy profesional. Además, tres fueron del 1 al 5 de agosto. También tuve pocos encuentros en 2018, pero creo que fueron ocho al final».

Asegura que ha llegado en buena condición al Cuatro y Medio. «Sabía que jugaría de zaguero en San Mateo y que no tendría tiempo esa semana, por lo que antes llevé a cabo tres entrenamientos específicos de frontón. Competir de zaguero en la antesala del Campeonato no es la preparación ideal, pero era consciente de lo que había. De todas maneras, creo que estoy bien de juego».

El sorteo de octavos le cruzó con Elordi en «una primera eliminatoria complicada. Ganarle, y más aún después de levantar un 8-1 en contra, me ha dado confianza y moral».

«Han bajado el material»

Tuvo ocasión de probar los saques desde el cuatro y medio. «Apenas noté diferencia. En cambio, observé que ha bajado mucho el material. Ahí sí que se ha producido un cambio».

Arranca la liguilla este viernes ante Larrazabal en el Gurea de Azkoitia, donde ambos ya se enfrentaron en el último Manomanista. «Iker es de los pelotaris que mayor velocidad imprime a la pelota. Intentaré que esté incómodo y moverle porque si manda él, estaré obligado a defender la mayor parte del tiempo. Me gusta el Gurea. Es bueno para atacar».

Ambos forman parte de un grupo B «abierto. Peio Etxeberria ha estado en las finales de los dos últimos años, Jaka es peligroso y el joven Larrazabal parte sin nada que perder. Habrá que jugar bien para acabar entre los dos primeros y pasar a semifinales».