Peña II intenta devolver una pelota. Lobo Altuna
Un excelente Peña II doblega a Bakaikoa en el partido de la melancolía

El tolosarra impuso un ritmo que el navarro no pudo seguir y logró un triunfo cómodo

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Domingo, 26 de octubre 2025, 20:40

Comenta

Peña II y Bakaikoa, sin nada en juego, se enfrentaron por su honor en un duelo con tintes melancólicos por lo que pudo ser y ... no fue. Venció el tolosarra con autoridad haciendo valer su ritmo endiablado y su acierto de aire.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

