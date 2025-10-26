Un excelente Peña II doblega a Bakaikoa en el partido de la melancolía
El tolosarra impuso un ritmo que el navarro no pudo seguir y logró un triunfo cómodo
San Sebastián
Domingo, 26 de octubre 2025, 20:40
Peña II y Bakaikoa, sin nada en juego, se enfrentaron por su honor en un duelo con tintes melancólicos por lo que pudo ser y ... no fue. Venció el tolosarra con autoridad haciendo valer su ritmo endiablado y su acierto de aire.
Peña II
22
-
14
Peio Bakaikoa
-
Tiempo de juego: 46 minutos y 42 segundos.
-
Pelotazos a buena: 257.
-
Tantos de saque: Peña II, 4; Bakaikoa, 1
-
Faltas de saque: Peña II, 0; Bakaikoa, 0.
-
Pasas del cuatro y medio: Peña II, 0; Bakaikoa, 0.
-
Tantos en juego: Peña II, 15; Bakaikoa, 7
-
Tantos perdidos: Peña II, 6; Bakaikoa, 3.
-
Marcador: 0-3, 9-3, 9-4, 13-4, 13-7, 15-7, 15-9, 18-9, 18-10, 20-10, 20-14 y 22-14.
-
Tantos de diez pelotazos o más: once (nueve de Peña II y dos de Bakaikoa).
-
Momios de salida: 100 a 80 a favor de Bakaikoa.
-
Botilleros: Eneko Labaka acompañó a Peña II y Josu Igoa hizo lo propio con Bakaikoa.
-
Incidencias: Frontón Bizkaia.
Bakaikoa, un agonista sobre la cancha, no encontró esa capacidad de resiliencia que le caracteriza, seguramente porque al no haber nada en juego resulta complicado rebuscar en el interior de uno mismo. Que Peña II se llevara la gran mayoría de tantos peloteados habla bien a las claras. El tolosarra tuvo la clasificación ante Zabala y ahora lo lamenta.
