ETB1 dará en directo el Ezkurdia-Etxeberria desde Elizondo

Joseba Lezeta San Sebastián Martes, 21 de octubre 2025, 14:53 Comenta Compartir

Euskal Telebista ha variado sus planes iniciales y retransmitirá el Ezkurdia-Peio Etxeberria desde Elizondo este viernes en lugar del Jaka-Larrazabal de Tafalla. Esta circunstancia no cambia la hora de comienzo del festival de la localidad baztandarra. Emitido por ETB1, lo mantienen a las seis de la tarde, si bien varían el orden de los partidos. Empezará con el Serie B, seguirá con el de Primera y acabará con el de parejas. La cita de Tafalla no dispondrá de televisión.

Temas

Joseba Ezkurdia