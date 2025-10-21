Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El partido de Ezkurdia en Elizondo podrá seguir a través de ETB1. José Mari López
Pelota-Campeonato del Cuatro y Medio

ETB1 dará en directo el Ezkurdia-Etxeberria desde Elizondo

Su emisión a partir de las 18.00 horas sustituye la del Jaka-Larrazabal de Tafalla por la noche

Joseba Lezeta

San Sebastián

Martes, 21 de octubre 2025, 14:53

Comenta

Euskal Telebista ha variado sus planes iniciales y retransmitirá el Ezkurdia-Peio Etxeberria desde Elizondo este viernes en lugar del Jaka-Larrazabal de Tafalla. Esta circunstancia no cambia la hora de comienzo del festival de la localidad baztandarra. Emitido por ETB1, lo mantienen a las seis de la tarde, si bien varían el orden de los partidos. Empezará con el Serie B, seguirá con el de Primera y acabará con el de parejas. La cita de Tafalla no dispondrá de televisión.

