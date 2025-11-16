Dos zurdas de oro chocan en la final

La mano izquierda ha sido, es y será fundamental para jugar en el acotado. Lo mismo para atacar que para defender. Para imprimir velocidad al ... mismo tiempo que se buscan ángulos. Aunque los últimos campeones de la distancia, Jokin Altuna, Joseba Ezkurdia y Unai Laso, hayan sobresalido por sus derechas, los tres han manejado la otra mano con calidad suficiente para alcanzar la txapela, incluso en más de una ocasión en dos de los casos.

Ellos no están ahora. Laso, el vencedor en 2024, ni siquiera pudo presentarse a la parrilla de salida por no haberse recuperado a tiempo de una intervención quirúrgica de rodilla. Por fin está sobre las canchas. La operación de reconquista planteada por Altuna III y Ezkurdia quedó detenida de golpe en semifinales.

Uno y otro chocaron contra dos zurdas excelentes, las de Peio Etxeberria y Javier Zabala, protagonistas este domingo por la tarde de la final del Campeonato del Cuatro y Medio en el Bizkaia de Bilbao (ETB1, 17.00). Atención a la hora de inicio del festival, adelantada 30 minutos a petición de Euskal Telebista. Hasta el día de hoy todas las funciones de domingo de la presente edición habían comenzado a las 17.30.

Es una final inédita entre dos pelotaris que ya han cruzado esa línea entre la juventud y la madurez. Peio Etxeberria, presente en su tercera final de este torneo –también fue campeón del Parejas en 2024 junto a Zabaleta–, la traspasó antes a pesar de ser un año más joven que un Zabala de irrupción tardía, Tienen 27 años y 28. También la llegada al campo profesional del navarro es año y medio anterior a la del riojano. Aspe tuvo buen ojo con ambos. Comparten generación.

Ha llegado la hora de la zurdas al Bizkaia de Bilbao. Peio Etxeberria domina mejor esa mano que la derecha para todas las rutinas. La pelota no es excepción. Incluso cuando la pelota se abre hacia el ancho prefiere colocarse para golpear con esa mano pese al riesgo de dejar desguarnecida parte de la cancha . La rapidez de sus piernas le permite solventar el hipotético problema.

Durante el presente Campeonato ha hecho mucho daño a los contrarios con los zurdazos por la pared izquierda, a los que ha dado velocidad, distancia y dirección. Han sido un quebradero de cabeza para Larrazabal, para Ezkurdia y para Altuna III. No tanto el primer día para Jaka, único pelotari capaz de ganarle hasta ahora.

También es habitual ver a Zabala variar su posición para anteponer darle de izquierda... a pesar de ser diestro. En su caso, problemas de manos con la derecha le han empujado a adecuar posturas, si bien la elegancia y la variedad de su zurda está fuera de toda duda. Ponerla lejos ha figurado desde el principio entre sus virtudes. Desde hace un tiempo la manda a menudo donde quiere, lo cual le ha permitido dar un salto de calidad.

Ya en la semifinal contra Ezkurdia disminuyó su dependencia de la zurda. Repartió tareas y la derecha le respondió a todos los niveles. Como muestra, cinco dos paredes matemáticas. Un lujo.

Dos buenos voleístas

La volea de derecha es otro elemento común de los finalistas. Les da diversidad en el juego y les permite tanto atacar hacia la pared izquierda como dar continuidad al dominio o incluso acabar el tanto cuando logran forzar de zurda al oponente en el ancho.

Quizá por esas similitudes en el juego, hay quienes entienden que estamos ante una final con alternancia a la hora de tomar la iniciativa. Insisten esas mismas voces en que la pelota circulará a una velocidad alta sobre una cancha que no prima a los pegadores, por lo que controlar el cupo de errores puede pesar también en el desenlace.

Javier Zabala viene de superar momentos críticos. Dominaba a Darío 8-20 y vio al pelaire aproximarse 19-21. Los dos únicos tantos del ahora finalista a partir del 8-20 llegaron a a través de faltas de saque del pelaire. Una agonía.

En Lekunberri y ya dentro de la liguilla, vio cómo Bakaikoa le remontaba del 1-9, del 13-19 y del 17-21. Perdió 22-21 y se quedó sin margen de error. No acabaron los sustos aquella tarde. Frente a Peña II estuvo a punto de desperdiciar por este orden un 6-13, un 11-16 y un 18-21.

La renuncia por lesión de Altuna III le ayudó a clasificarse y la victoria contundente y convincente frente a Ezkurdia en la semifinal borró de golpe la imagen de pelotari temeroso de Zabala. Desaparecieron las 'zabaladas' que tantas veces le han penalizado. Convirtió las dudas en certezas.

Peio Etxeberria eleva el nivel. Rocoso y duro la mayoría de las veces, esta vez debe lidiar con la condición de favorito. Casi todo es nuevo esta tarde en el Bizkaia. Hasta el campeón.