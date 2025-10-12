Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Joanes Bakaikoa realiza un saque ante Zabala en Lekunberri. F. de la HeraDV
Cuatro y Medio

Bakaikoa levanta un 21-17 ante Zabala y suma su primer punto en Lekunberri

El de Etxarri-Aranatz, que comenzó perdiendo 1-9, vuelve a dar la sorpresa en un partido en el que siempre fue por detrás

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Domingo, 12 de octubre 2025, 19:55

Joanes Bakaikoa es como ese malo de la película al que hay que matar varias veces antes de darlo por muerto. Zabala le ha tenido ... contra las cuerdas en varias fases del primer partido de la liguilla de cuartos disputado en el Jaian Jai de Lekunberri, pero no le ha rematado y el navarro ha terminado remontando para anotarse el primer punto.

