Bakaikoa levanta un 21-17 ante Zabala y suma su primer punto en Lekunberri

Joanes Bakaikoa es como ese malo de la película al que hay que matar varias veces antes de darlo por muerto. Zabala le ha tenido ... contra las cuerdas en varias fases del primer partido de la liguilla de cuartos disputado en el Jaian Jai de Lekunberri, pero no le ha rematado y el navarro ha terminado remontando para anotarse el primer punto.

Zabala ha comenzado ganando con claridad (1-9). El riojano ha ofrecido en esos primeros compases una sensación de superioridad absoluta sobre un Bakaikoa que no encontraba su lugar en la cancha. Pese a que los primeros tantos han sido peloteados, lo cierto es que a partir del 1-4 los intercambios se han acortdo mucho y en ese escenario Zabala ha encontrado las condiciones ideales (4-13).

Bakaikoa ha tenido la virtud de no dejarse llevar, ha seguido trabajando cada tanto y como una homiguita ha ido comiéndole terreno a un Zabala que ha ido perdiendo brillo (11-15). Con el 15-19, los jueces han dado por mala una pelota del de Etxarri-Aranatz que fue buena, pero ni aún así Bakaikoa se ha rendido (15-20).

Con 17-21 tras un gancho de Zabala, Bakaikoa ha respondido con otro (18-21) y ha recuperado el saque para sumar tres tantos de saque consecutivos y poner el 21-21.

Zabala ha conseguido restar el último, pero su resto no ha sido bueno y Bakaikoa le ha ajusticiado con una dejada.

En el previo correspondiente al Serie B, Amiano ha derrotado a Eskiroz por 22-16 en un partido en el que el irundarra ha hecho mucho daño con su volea de izquierda.