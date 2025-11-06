«He bajado cuatro o cinco kilos en tres meses»

Unai Amiano, en el Uranzu de Irun, sede de la final del sábado.

Joseba Lezeta San Sebastián Jueves, 6 de noviembre 2025

Unai Amiano (Irun, 21 años) es la sorpresa del Cuatro y Medio Serie B. Cuando todavía no se han cumplido dos meses de su debut con Baiko, va a disputar su primera final como profesional, la del Cuatro y Medio Serie B contra Beñat Senar este sábado en el frontón Uranzu de su ciudad.

– ¿Cómo ha discurrido el Campeonato?

– Bien, de momento bien. Perdí un partido, pero los demás me han salido correctos y la valoración es positiva.

– ¿Ha crecido su rendimiento?

– Posiblemente sí. El primer partido era comprometido, un todo o nada contra Exposito. Lo superé y me he sentido mejor semana a semana. De todas maneras, creo que tengo muchas cosas por mejorar. En los inicios, por ejemplo, me está costando coger el ritmo. Sucedió contra Egiguren. Empecé con dudas y acerté más a partir de medio partido.

– Ha sido esa la tónica.

– Sí. Salvo contra Senar, día en el que fui por detrás de principio a fin, he ido a más en los demás con el inconveniente de que he dado oportunidades a los contrarios. Si quiero subir mi nivel, necesito corregir los malos comienzos.

– Ha cargado con la cruz de las faltas de saque. ¿Sabe cuántas ha cometido?

– No he contado todas, pero mínimo dos por partido. Lo mismo demasiado largas que demasiado cortas. Si hiciera daño al contrario con los demás saques, ni tan mal. El saque en dos paredes, sin embargo, ha sido un buen recurso. Aunque en los entrenamientos saco bastante bien, me cuesta cuando llega la hora de la verdad. Pierdo confianza con la primera falta. Son regalos al rival que debo tratar de evitar.

– Si comete tantas faltas como logra tantos de saque, la tarea se complica.

– Por ahí, por ahí... Y cuando he hecho tanto de saque ha sido gracias a la dos paredes en lugar de por hacer daño en la pared izquierda.

– ¿Ha encontrado un estilo de juego para esta distancia?

– En los primeros partidos tuve dudas a la hora de elegir entre buscar el aire o colocarme a bote. Me costaba tomar la medida a mi juego. Creo que he aclarado las ideas y tomo mejores decisiones. Voy definiendo mi juego, sin perder de vista que cada rival es distinto. Eso también influye en la manera de desenvolverte.

– Juega en Irun, su ciudad. En el Uranzu, donde debutó con victoria.

– Era una combinación exigente –al lado de Mariezkurrena II ante Jaka e Imaz– y fue un día bonito. Conseguimos un buen resultado. La final va a ser como otro debut para mí. Me enteré de que era en Irun después de disputar el primer partido de la liguilla. Lo veía lejos. Después de perder contra Senar en la segunda jornada, mi objetivo no era la final. Antes necesitaba subir de nivel. Era la única manera de poder superar a Egiguren. Una vez ganado ese encuentro y corregidos diversos detalles, encontré mejores sensaciones y llegué con mayor confianza a la semifinal de Dima frente a Rekalde.

– Enfrente está Senar, que le derrotó 22-6 en la liguilla, en el Beotibar.

– Beñat jugó un gran partido. Flaqueé sobre todo con la derecha. Casi todos los tantos llegaban gracias a regalos míos con esa mano.

– Zurdo, ¿cómo evoluciona su derecha?

– Me encontré incómodo en el arranque del torneo. En los entrenamientos, sin el miedo propio de la competición, me desenvolvía mejor y entiendo que he progresado en esa faceta.

– ¿Ha ensayado en el Uranzu?

– Completé una sesión dentro del cuatro y medio el martes antes de la elección de material. Es posible que haga otra suave antes del sábado.

– ¿Le gusta para la jaula?

– Seco, tiene mucha salida. No es malo para mi juego. Ahora bien, necesito tomarle la medida en los entrenamientos. No es lo mismo un partido de parejas que uno del cuatro y medio.

– Domina la volea, arma que manejan campeones de las distancia como Ezkurdia.

– Puedo hacer daño con la volea si la alterno bien con el gancho. La volea puede valer para trabajar el tanto; y el gancho, para acabarlo.

– Dio el salto a profesional en septiembre. ¿Qué resultados poseía como aficionado en el cuatro y medio?

– Había jugado pocos torneos en esta distancia. En Lezo, donde tienen esa modalidad, entré directo en la de parejas. Gané el Olazar de Zaldibar en el cuatro y medio hace dos años. Disputé la final contra Oihan Etxeberria.

– Quienes le conocen aseguran que ha estilizado la figura.

– Ya cuidaba la alimentación antes del debut, pero empecé a medir todo lo que como a lo largo de la semana. He bajado cuatro o cinco kilos en tres meses, desde mediados de agosto. Creo que ha sido para bien. Sigo los consejos del nutricionista.