Joseba Ezkurdia y Jokin Altuna, en la elección de material de Arrasate. Alberdi

Pelota-Campeonato del Cuatro y Medio

Altuna III jugará por el tercer puesto en Arrasate y en el debut de Loza

El amezketarra y Ezkurdia han elegido material para el partido del domingo entre los perdedores de las semifinales

Joseba Lezeta

Arrasate

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:07

Comenta

Jokin Altuna ha participado con normalidad este miércoles en la elección de material para el partido por el tercer puesto del Campeonato del Cuatro y ... Medio que le enfrentará a Joseba Ezkurdia en Arrasate el domingo por la tarde y está en condiciones de saltar a la cancha del Uarkape. El amezketarra señala que «el fisioterapeuta me recomienda fortalecer la zona de la pierna que he tenido afectada por la tendinopatía. Al no haber existido rotura, si detuviera por completo la actividad corro el riesgo de debilitar la musculatura. Por lo tanto, me conviene ir intensificando los entrenamientos y jugar. Esta semana me la he tomado con cierta tranquilidad y ya la próxima me meteré de lleno en la puesta a punto para el Campeonato de Parejas». La nueva competición arrancará el viernes 21 en Beasain.

