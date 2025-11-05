Altuna III jugará por el tercer puesto en Arrasate y en el debut de Loza

Jokin Altuna ha participado con normalidad este miércoles en la elección de material para el partido por el tercer puesto del Campeonato del Cuatro y ... Medio que le enfrentará a Joseba Ezkurdia en Arrasate el domingo por la tarde y está en condiciones de saltar a la cancha del Uarkape. El amezketarra señala que «el fisioterapeuta me recomienda fortalecer la zona de la pierna que he tenido afectada por la tendinopatía. Al no haber existido rotura, si detuviera por completo la actividad corro el riesgo de debilitar la musculatura. Por lo tanto, me conviene ir intensificando los entrenamientos y jugar. Esta semana me la he tomado con cierta tranquilidad y ya la próxima me meteré de lleno en la puesta a punto para el Campeonato de Parejas». La nueva competición arrancará el viernes 21 en Beasain.

Altuna III ha completado una sesión técnica en el Uarkape ayudado por Jokin Etxaniz, director técnico de Aspe, y tiene previsto acudir este jueves a la consulta del fisioterapeuta Oier Oregi. Salvo contratiempo inesperado, estará el domingo en la final de consolación del Cuatro y Medio. También tiene asignada tarea para la próxima semana. «El sábado 15 seré el delantero de Carmelo Loza en su debut profesional. Tendremos como rivales a Darío y Martija».

Joseba Ezkurdia ha peloteado asimismo en compañía de Etxaniz en el frontón de Arrasate. El fuerte golpe que arrastra en la muñeca de derecha le ha dejado «un hematoma que todavía no se me ha ido por completo. También siento pinchazos de vez en cuando».

Por cierto, el cartel para el domingo por la tarde en el Uarkape es de lujo: Alberdi II y Mariezkurrena II contra el pelotari local Murua y Zabaleta por parejas; a continuación, el Altuna III-Ezkurdia dentro del cuatro y medio.