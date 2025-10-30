Jokin Altuna ha confirmado durante la elección de material de este jueves en el Atano III su participación en la semifinal del Campeonato del Cuatro ... y Medio, programada contra Peio Etxeberria este domingo en el frontón donostiarra. El amezketarra completó un partidillo junto a Ander Murua el martes en las propia sede de la eliminatoria y ha aprovechado la nueva visita a San Sebastián para completar una sesión técnica ayudado por Jokin Etxaniz, director técnico de Aspe.

Altuna III ha despejado cualquier duda sobre su participación en la semifinal. «Llego a la semifinal y eso ya es mucho para mí. Me encuentro mejor. Ya llevo un mes con este problema físico y quiero quitármelo de la cabeza. Estoy con ilusión y ganas para el partido del domingo. Si pierdo, no va a salir de mi boca que tengo problemas en la pierna».

Apunta el campeón manomanista sobre la suspensión de saltarse el partido contra Zabala que «la semana pasada me limité a hacer manos en el frontón y a acudir al fisioterapeuta, que fue quien tomó la decisión de que no jugara contra Zabala. Ya esta semana completé un partidillo con Ander Murua en el Atano III y me sentí bien».

Queja de Peio Etxeberria

Su rival en la semifinal, Peio Etxeberria, está disgustado con lo encontrado en el cestaño preparado por el seleccionador de material, Martin Alustiza. «Altuna ha separado dos pelotas y me han quedado seis, de las que una era aceptable y las cinco restantes muy bajas. Creo que se puede poner más pelota. No había nada más y me he quedado con una porque no me quedaba otra. Es el día en el que me he encontrado el lote de material más bajo. Las de Jokin eran buenas».

Jokin Altuna también se ha referido a la cuestión. «El material del presente Campeonato del Cuatro y Medio es bastante más bajo que el de ediciones anteriores. No existe ninguna duda al respecto. Son pelotas de otro tipo. Salen menos. No es esa que resbala muchísimo en el suelo. Haces daño cuando les das. No creo que sea malo para esta distancia, pero sí diferente. Para mí había demasiado antes. Ahora se ha ido a menos. Tendrán que coger la medida al material y eso requiere tiempo».

Por cierto, los pelotaris disponen ahora de siete minutos para probar el cestaño, tres menos que antes. Altuna III ha elegido pelotas de 106.1 gramos (número 1) y 105.5 (2). A continuación, Peio Etxeberria se ha inclinado, previa observación al seleccionador Alustiza, por una de 106.4 (3) y otra de 105.8 (4).