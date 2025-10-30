Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jokin Altuna y Peio Etxeberria posan con varios seguidores en el Atano III. Íñigo Royo

Pelota-Campeonato del Cuatro y Medio
Altuna III, listo para jugar y Etxeberria, quejoso por «un material bajo»

El amezketarra completó un partidillo el martes en el Atano III y ha aprovechado la elección de material para una sesión técnica

Joseba Lezeta

San Sebastián

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:39

Jokin Altuna ha confirmado durante la elección de material de este jueves en el Atano III su participación en la semifinal del Campeonato del Cuatro ... y Medio, programada contra Peio Etxeberria este domingo en el frontón donostiarra. El amezketarra completó un partidillo junto a Ander Murua el martes en las propia sede de la eliminatoria y ha aprovechado la nueva visita a San Sebastián para completar una sesión técnica ayudado por Jokin Etxaniz, director técnico de Aspe.

