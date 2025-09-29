Cruce de generaciones en el Carmelo Balda

Joseba Lezeta San Sebastián Lunes, 29 de septiembre 2025, 07:23 Comenta Compartir

Veinte años de edad separan al mutrikuarra Eñaut Urreisti, de 21, del zumaiarra Imanol López, en activo al máximo nivel a los 41. Son los dos puntistas guipuzcoanos protagonistas de la final del Jai Alai League este lunes a las 19.00 horas en el Carmelo Balda de Donostia, convertida en capital de la cesta en el cierre de la presente campaña. Thibault Basque (Bidart, 29) acompaña al joven delantero, mientras que Xabi Barandika (Gernika, 35) saltará a la cancha con la intención de retener junto a su veterano zaguero el título conquistado el año pasado.

Si nos dejamos guiar por el rendimiento en semifinales, los cuatro llegan a la final en buen estado de forma. Urreisti remató como los ángeles en la primera jornada donostiarra. Su irrupción en la élite es una bendición para una modalidad en la que predomina la experiencia. Aporta desparpajo, chispa, remate... Engancha a la juventud y desde Mutriku llegará a San Sebastián un autobús de seguidores.

Otro autocar se desplazará desde Gernika con la afición de Barandika a un Carmelo Balda donde está garantizado el lleno, aunque abrirán las taquillas antes de que comience el festival para vender las últimas entradas disponibles.

Imanol López es el sosiego, el aplomo, el control de las situaciones y el conocimiento de lo que se cuece dentro de una cancha en los momentos calientes. Consciente de la importancia de sujetar el empuje de Basque y de mantener a raya a Urreisti, tratará de imponer su ritmo junto a un Barandika al que conoce bien.

La final se plantea como un choque de estilos, el impulsivo y alegre de la pareja más joven frente al pausado y sin prisa de los veteranos. Los cuatro pisaron el viernes la cancha del Balda para elegir material de similares características, procedente del pelotero Beitia, de Tampa. Voces expertas apuntan que en función del juego que les interese habrá quienes prefieran seguir con las mismas pelotas a medida que se calientan mientras que otros optarán por alternarlas

Maia, zaguera de 14 años

La final de mujeres precederá a la masculina. Oihana Sorozabal (Biarritz, 20 años) y Arai Lejardi (Markina, 18) juegan contra Elaia Gogenola (Berriatua, 17) y Maia Goikoetxea (14). La presencia de Arai, campeona del mundo, decanta el pronóstico, si bien necesitará colaboración adecuada de la hermana de los también puntistas Johan y Gorka para llegar a buen puerto. Elaia y Maia se conocen bien en el otro bando.

La juventud es el denominador común de las cuatro puntistas. La mayor, que no veterana, tiene 20 años. Maia ha cumplido 14 el primer domingo de este mes de septiembre. Todas progresan a base de dedicación y horas de frontón.

La final a cuatro, en Donostia hasta 2027 El Ayuntamiento de San Sebastián ha alcanzado un acuerdo con la empresa Eraman! para que la final a cuatro de la Jai Alai League, que incluye dos jornadas de semifinales y la gran final, tenga lugar en Donostia hasta 2027. El acuerdo es para tres años y completa la oferta de cesta punta de un frontón que los rectores municiales pretenden revitalizar para darle más contenido. Este evento se suma al Grand Slam que Jai Alive organiza en mayo con otro cuadro de pelotaris. El concejal Iñaki Gabarain insiste en su intención de que «sean complementarios. Y estamos abiertos a nuevos proyectos para la cesta».