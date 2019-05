Pelota Catorce victorias en quince partidos avalan a Segurola para la final de la sidra de mañana J.L. SAN SEBASTIÁN. Viernes, 3 mayo 2019, 07:45

Beñat Segurola, aizarnazabaldarra de 28 años, será el único guipuzcoano en la final del Sagardoaren txapelketa de remonte, mañana por la tarde en Galarreta. Defenderá en compañía de Endika los colores de la sidrería Petritegi ante Ezkurra II y Garcés, representantes de Gurutzeta.

Sus resultados más recientes avalan a Segurola. «Llevo catorce victorias en mis quince últimos partidos. Perdí precisamente el último, en una combinación de altura. En el torneo hemos ganado nuestros seis partidos. Pero ojo. Irribarria y Zabaleta vencieron en todos sus encuentros de la liguilla de semifinales del Parejas y perdieron la final».

El delantero de Aizarnazabal trabaja por las mañanas en Reiner, «una empresa de Itziar que se dedica al plástico» y dedica las tardes a los entrenamientos y los partidos. Entiende que la progresión de su juego se basa «en el resto de los saques y en la mejoría a la hora de acabar el tanto. Golpe he tenido siempre. Últimamente ando bien en el remate». Ya ganó con Endika este torneo. «Fue hace dos años. Entré de suplente de Matxin III, que se lesionó».

Sabe que mañana le espera una final «dura. Nos enfrentamos a ellos en la liguilla de semifinales. Vencimos 40-36. Nos adelantamos 33-21 y se nos pusieron a un tanto, 35-34». Manista «hasta los 17 o 18 años, creía que el remonte no era lo mío... Cambié de opinión cuando lo probé». Si gana, compartirá la alegría con «mi padre, que ahora no se pierde un solo festival, y mi hermana, que una vez me hizo de botillera y viene siempre a Galarreta».