Altuna admite que hizo «el gamba» Altuna III, ayer a la salida del centro Médicis de Pamplona. / ZABAL Jokin Altuna reconoce que debió retirarse en el 8-4 en lugar de seguir hasta el 12-8. Padece una lumbalgia aguda, la resonancia descarta una lesión más grave y guardará reposo entre una y dos semanas JOSEBA LEZETA PAMPLONA. Jueves, 12 julio 2018, 09:18

Víctima de una lumbalgia aguda, Jokin Altuna permanecerá de baja entre una y dos semanas tras la lesión sufrida la noche del martes mientras disputaba su partido del grupo B del torneo San Fermín en el Labrit de Pamplona. En el momento de su retirada, el amezketarra y Martija ganaban 12-8 a Bengoetxea VI y Aretxabaleta, a quienes el reglamento concede el triunfo por 12-22.

12 Altuna II-Martija 8 Bengoetxea VI- Aretxabaleta

Después del partido, Altuna III decidió quedarse en Pamplona junto a su intendente, Jon Apezetxea, en lugar de regresar a casa en compañía de su tío Garikoitz, con quien había acudido al Labrit. Con dolores evidentes en el costado derecho de la cintura, el campeón manomanista se ahorró así viajar a Amezketa y tener que volver a las pocas horas a la capital navarra, donde a primera hora de la tarde de ayer se sometió a una resonancia magnética en el centro Médicis. Deberá guardar reposo y recibir masaje. «Será importante evitar recaídas y curarme bien. Espero que no me dé mucha guerra. El médico me puso una inyección de voltarén en el vestuario y a primera hora de la noche estuve mejor, pero luego lo pasé mal», relata Jokin Altuna. «No he pegado ojo en toda la noche», apunta.

Tiempo de juego 38 minutos. Pelotazos a buena 263. Tantos de saque Altuna, 0. Bengoetxea, 1. Faltas de saque Altuna, 0. Bengoetxea, 0. Tantos en juego Altuna III, 7. Martija, 2. Bengoetxea VI, 7. Aretxabaleta, 0. Tantos perdidos Altuna III, 0. Martija, 0. Bengoetxea VI, 1. Aretxabaleta, 2. Marcador 0-1, 1-1, 1-3, 5-3, 5-4, 10-4, 10-6, 11-6, 11-8, 12-8 y suspendido por lesión de Altuna III. El resultado para el Torneo San Fermín es de 12-22 favorable a Bengoetxea VI y Aretxabaleta. Momios de salida 100 a 80 a favor de Altuna III y Martija. 60 a 100 por abajo. Tras la suspensión, las apuestas se pagaron al 30%. Incidencias quinto lleno consecutivo en el Labrit con ocasión de la feria de San Fermín. 1.100 espectadores. DESTACADOSPrimer partido Gorka, un punto por encima en su victoria 18-12 con Urretabizkaia II ante Elordi y Merino I, incapaz de sacudirse el dominio. Tercer partido Laso vuelve a la senda del triunfo con Eskiroz, 22-14, frente a Julen Retegi y Erostarbe, que aguantaron medio choque. Balance Asegarce se distancia 7-4 de Aspe. OPCIONES DEL GRUPO BSon finalistas .. Ezkurdia y Rezusta si hacen 10 tantos esta noche contra Elezkano II, recambio del lesionado Altuna III, y Martija. Elezkano II y Martija si ganan 22-9 o con mayor diferencia a Ezkurdia y Rezusta. Bengoetxea VI y Aretxabaleta ya están eliminados.

El delantero de Amezketa no recuerda con exactitud el momento de la lesión. «Al terminar un tanto sentí un latigazo terrible, pero no sé exactamente en cuál fue. ¿El golpe al tirarme a las tablas en el 5-4 a por el gancho de Oinatz? No, no tiene nada que ver con esa acción. Fue posterior».

Dolor intenso

Altuna III pidió asistencia médica tras el 8-4. Iñigo Simón, galeno de Asegarce y responsable del festival en ese apartado, acudió al set de descanso para atenderle. Tras un diálogo, Simón solicitó a los jueces permiso para que el pelotari se retirara al vestuario. Volvió a los seis minutos. Reconoce Jokin que pecó de inexperiencia. «Hice el gamba, no debí salir. El médico me decía que no continuara, pero soy bastante cascarrabias. He tenido contracturas en la espalda y pensaba que podía ser algo similar. Sin embargo, el dolor no tenía nada que ver. Era mucho más intenso. Regresé al vestuario en el parón del tanto 12 con intención de seguir el partido. Pero en cuanto paré uno o dos minutos, no podía dar un paso. Los que me han visto desde fuera querían que suspendiera. Al final, les he hecho caso. Me he dado cuenta de que soy un principiante».

Tanto el intendente de Aspe, Jon Apezetxea, como el propio Fernando Vidarte, a través del teléfono, le insistieron en que dejara el partido. Desde su primera entrada al vestuario, Altuna ejecutaba los saques bombeados, marcaba sus pelotazos y renunció a agacharse a por la pelota en tres o cuatro ocasiones.

De todas maneras, asombró en esos ocho tantos que le sobraron entre el 8-4 y el 12-8. Jugó a pelota de salón. Lento, a cámara lenta, sin velocidad, pero encontrando las esquinas tanto en el txoko como en el ancho. Un deleite que afortunadamente duró poco ya que corría riesgo de agravar su dolencia. Para entonces, visto su estado físico, los corredores habían dejado de coger apuestas.

«Me dio muchísima pena retirarme», señala Altuna. «Después de sentirme tan incómodo en la final del cuatro y medio, tenía ganas de jugar con Julen y estábamos disfrutando sobre la cancha. Pero esto es así».

Danel Elezkano ocupará su lugar esta noche en el Labrit como delantero de Martija frente a Ezkurdia y Rezusta en el duelo que cierra el grupo B. Las cuentas están claras. Ezkurdia y Rezusta sellarán el pasaporte para la final del sábado si suman 10 tantos. Elezkano II y Martija necesitan vencer 22-9 o con mayor diferencia. Es cosa de dos parejas ya que Bengoetxea VI y Aretxabaleta ya están eliminados.