Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pelota

Cartelera y resultados

Lunes, 6 de octubre 2025, 08:17

Comenta

RESULTADOS

Astelena de Eibar

Campeonato del Cuatro y Medio. Octavos. Serie B. Aldabe, 13; Rekalde, 22. Primera. Zubizarreta III, 15; Larrazabal, 22. Elordi y Martija, 18; Peña II e Imaz, 9.

Urnieta

Remonte. Goikoetxea V y Apeze-txea, 2; Jabalera y Eskudero, 0 (15-5 y 15-8).

Oñati

San Migel txapelketa. Juvenil. Izagirre y Ormaetxea, 22; Olaiz y Aitor Etxeberria, 17. Sénior. Galarza y Sotil, 22; Beñat Apezetxea y Erle, 9.

Gartzaron

Octavos. Alevín. Madariaga y Madariaga, 17; Illarramendi y Etxarri, 18. Calleja y Lareki, 3; Goñi y Zubieta, 18. Infantil. Juantorena y Gelbentzu, 18; Igoa y Lazkanotegi, 13. Cadete. Etxaniz y Olano, 18; Etxepare e Illarramendi, 10. Juvenil. Rekalde y Okiñena, 20; Perurena y Meabe, 22. Sénior. Barbajero y Alduntzin, 22; Gorostidi hnos., 12.

Bilbao-La Esperantza

Hiru Hiriburuak. Féminas. Semifinales. Juvenil. Zabala y Etxezarreta, 18; Lizarralde y Sistiaga, 6. Arruti y Alberro, 18; Nisa y Benito, 7. Promesas. Urrutikoetxea y Berasaluze, 12; Arratibel y Galardi, 18. Insausti y Betegi, 18; Lopez de Okariz y Ozaeta, 13. Élite. Lopez de Okariz y Bertiz, 5; Etxegarai y Gaminde, 22. Arrizabalaga y Bergara, 13; Zabaleta y Mendizabal, 22.

Navarra Arena de Pamplona

Féminas. Torneo de Navarra. Finales. Paleta goma. Inunciaga y Larraza, 2; Eziolaza y Eguzkiza, 0 (15-10 y 15-7). Mano. Promesas. Crespo y Arratibel, 18; Sorondo y Alberro, 9. Élite. Ibarrola y Mendiburu, 20; Salsamendi y Mendizabal, 22.

HOY PROFESIONALES

Ezkurdi de Durango

A las 7.30. Cesta. Master Series. Semifinales. Urreisti y Zabala contra Olharan e Ibarluzea. Erkiaga y Del Río contra Barandika y Lekerika.

MAÑANA AFICIONADOS

Egia-Donostia

A las 7.15. Memorial Juanito Álvarez. Promesas. Iruzubieta y Canseco contra Cestau y Nico Fernández. Élte. Jorge Fernández y Odriozola contra Gutiérrez y Beloki.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 70 años el traumatólogo Ricardo Cuéllar
  2. 2

    Detenido en un club de alterne de Donostia por amenazar con un puñal y tratar de atropellar a un empleado de seguridad
  3. 3 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  4. 4

    Jon Insausti, una trayectoria fulgurante para llegar a la Alcaldía de San Sebastián
  5. 5

    «Supongo que me ha pasado factura la gestión, pero contentar a todos es imposible»
  6. 6 La curiosa tienda vasco-japonesa del País Vasco francés en la que «las señoras hacen sus compras»
  7. 7 El histórico bar de barrio de San Sebastián que vuelve a estar en plena forma: «Aquí todo es casero»
  8. 8 Una revista retira su último número con la palabra España dibujada en la mano de Irulegi
  9. 9 Una Real inoperante cae ante un Rayo muy pirata
  10. 10

    El PNV «no apoyará» el paro de tres horas en favor de Palestina por considerarlo «exagerado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cartelera y resultados

Cartelera y resultados