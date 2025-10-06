Cartelera y resultados
Lunes, 6 de octubre 2025
RESULTADOS
Astelena de Eibar
Campeonato del Cuatro y Medio. Octavos. Serie B. Aldabe, 13; Rekalde, 22. Primera. Zubizarreta III, 15; Larrazabal, 22. Elordi y Martija, 18; Peña II e Imaz, 9.
Urnieta
Remonte. Goikoetxea V y Apeze-txea, 2; Jabalera y Eskudero, 0 (15-5 y 15-8).
Oñati
San Migel txapelketa. Juvenil. Izagirre y Ormaetxea, 22; Olaiz y Aitor Etxeberria, 17. Sénior. Galarza y Sotil, 22; Beñat Apezetxea y Erle, 9.
Gartzaron
Octavos. Alevín. Madariaga y Madariaga, 17; Illarramendi y Etxarri, 18. Calleja y Lareki, 3; Goñi y Zubieta, 18. Infantil. Juantorena y Gelbentzu, 18; Igoa y Lazkanotegi, 13. Cadete. Etxaniz y Olano, 18; Etxepare e Illarramendi, 10. Juvenil. Rekalde y Okiñena, 20; Perurena y Meabe, 22. Sénior. Barbajero y Alduntzin, 22; Gorostidi hnos., 12.
Bilbao-La Esperantza
Hiru Hiriburuak. Féminas. Semifinales. Juvenil. Zabala y Etxezarreta, 18; Lizarralde y Sistiaga, 6. Arruti y Alberro, 18; Nisa y Benito, 7. Promesas. Urrutikoetxea y Berasaluze, 12; Arratibel y Galardi, 18. Insausti y Betegi, 18; Lopez de Okariz y Ozaeta, 13. Élite. Lopez de Okariz y Bertiz, 5; Etxegarai y Gaminde, 22. Arrizabalaga y Bergara, 13; Zabaleta y Mendizabal, 22.
Navarra Arena de Pamplona
Féminas. Torneo de Navarra. Finales. Paleta goma. Inunciaga y Larraza, 2; Eziolaza y Eguzkiza, 0 (15-10 y 15-7). Mano. Promesas. Crespo y Arratibel, 18; Sorondo y Alberro, 9. Élite. Ibarrola y Mendiburu, 20; Salsamendi y Mendizabal, 22.
HOY PROFESIONALES
Ezkurdi de Durango
A las 7.30. Cesta. Master Series. Semifinales. Urreisti y Zabala contra Olharan e Ibarluzea. Erkiaga y Del Río contra Barandika y Lekerika.
MAÑANA AFICIONADOS
Egia-Donostia
A las 7.15. Memorial Juanito Álvarez. Promesas. Iruzubieta y Canseco contra Cestau y Nico Fernández. Élte. Jorge Fernández y Odriozola contra Gutiérrez y Beloki.