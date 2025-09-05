Cartelera y resultados
Viernes, 5 de septiembre 2025, 06:49
RESULTADOS
Lezo
Memorial Etxandi. Cuartos. Primera. Fernández y Loza, 21; Azketa y Markel Lizeaga, 22. Iker Egiguren y Bernaola, 22; Beñat Zubizarreta y Apeztegia, 13.
HOY PROFESIONALES
Lekeitio
A las 9.15 de la noche. Urrutikoetxea y Aranguren contra Ezkurdia y Gabirondo. Masters CaixaBank. Artola y Martija contra Elordi y Albisu.
Pau
A las 8. Cesta. Pau Cup. Final. Erkiaga y Lekerika contra Olharan y Manci.
Artajona
A las 6. Remonte. Torneo Comunidad Foral de Navarra. Zeberio II y Ion contra Uterga y Agirrezabala.
HOY AFICIONADOS
Oiartzun
A las 7. Bote Luzeko X. Euskal Herriko Txapelketa. Gipuzkoa 2 contra Bizkaia 1.
