Cartelera y resultados

RESULTADOS
Lezo
Memorial Etxandi. Cuartos. Primera. Karregal y Uriondo, 22; Julen Alberdi y Aizpuru, 7. Hormaetxe y Alduntzin, 16; Eñaut Lizeaga y Landa, 22.
Baños de Río Tobía
Cuartos de final. Segunda. Paraguayo VII y Ormaetxea, 22; Vicente y Juan, 6. Primera. Landa y Garatea, 21; Gutiérrez y Rodrigo, 22.
HOY AFICIONADOS
Lezo
A las 6.30. Memorial Etxandi. Cuartos. Primera. Fernández y Loza contra Azketa y Markel Lizeaga. Iker Egiguren y Bernaola contra Beñat Zubizarreta y Apeztegia.
Baños de Río Tobía
A las 10 de la noche. Semifinales. Segunda. Nanclares y Del Rey contra Garrido y Agirre. Primera. Ramirez y Cestau contra Gutiérrez y Rodrigo.
