Cartelera de pelota: resultados de ayer y partidos de hoy

Martes, 9 de diciembre 2025, 09:35

RESULTADOS

Beotibar de Tolosa

Campeonato de Parejas. Serie B. Peña II y Salaverri II, 22; Amiano y Eskiroz, 18. Primera. Jaka e Iztueta, 22; Artola e Imaz, 8. Egiguren V y Eskuza, 18; Alberdi II y Erostarbe, 16.

Gernika

Cesta punta. Winter Series. Goitia y Lekerika, 2; Laduche y Zabala, 0 (15-12 y 15-14).

Pau

Cesta de Nadau. Cuartos. Urreisti y Portet, 2; Laduche y Caparrus, 0 (15-11 y 15-10).

Huarte

Cuatro y medio. Finales. Mujeres. Ibarrola, 22; Mendiburu, 12. Hombres. Sarasibar, 22; Beñat Apezetxea, 13. Tercer puesto. Ituarte, 18; Txoperena, 22.

Basauri

Emakume Master Cup. Cuatro y medio. Semifinales. Gazteak. Alberro, 13; Egizabal, 18. Benito, 18; Landa, 14. Promesas. Gómez, 18; Ozaeta, 10. Rey, 13; Sagardui, 18.

