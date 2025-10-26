Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Pelota

Cartelera de pelota: resultado de ayer y partidos de hoy

Domingo, 26 de octubre 2025, 09:32

RESULTADOS

Beotibar de Tolosa

Artola e Iztueta, 18; Elordi y Martija, 22. Cuatro y Medio. Liguilla. Serie B. Egiguren V, 15; Amiano, 22.

Tafalla

Viernes noche. Darío y Salaverri II, 22; Alberdi II y Gabirondo, 7.

Olaberria

Cuatro y medio de Ados. Olatz Larramendi, 11; Aranburu, 22. Naroa Agirre, 22; Mujika, 16.

Galarreta de Hernani

Remonte. Campeonato de Parejas. Segunda. Goikoetxea V y Goikoetxea VI, 0; Aiestaran hnos., 2 (10-15 y 13-15). Primera. Jabalera y Juanenea, 0; Ansa II y Zubiri, 2 (8-15 y 13-15). Ezkurra II y Larrañaga, 2; Aldabe y Azpiroz, 0 (15-12 y 15-7).

Lumbier

Mikelarena y Agirrezabala, 30; Iturregi y Baztan, 22. Campeonato de e-Remonte. Semifinal. Vuelta. Zeberio II y Mitxeo, 35; Matxin III y Ion, 23. Clasificados para la final Zeberio II y Mitxeo.

Lazkao

Campeonato de Gipuzkoa. División de Honor. Descenso. Ida. Ibarluzea y Oliden (Lapke II), 16; Apaolaza y Erle (Hernani), 22.

Gartzaron

Semifinales. Alevín. Mauleon y Agirre, 5; Goñi y Zubieta, 18. Infantil. Areitio y Madariaga, 18; Braña e Iñarrea, 3. Neskak. Altxu y Crespo, 12; Lopez de Okariz y Ozaeta, 18. Cadete. Zufiria y Ugartemendia, 18; Garmendia y Albizu, 17. Juvenil. Murua y Ormaetxea, 22; Salaberria hnos., 18. Sénior. Murgiondo y Azanza, 10; Barbajero y Alduntzin, 22.

Deba

Camp. Gipuzkoa. Finales. Paleta goma. Juvenil. Gastañazatorre y Maddi Lasa (Behar Zana), 30; Uxue Etxarri y Goikoetxea (Behar Zana), 23. Sénior. Segunda. Amaia Aizpuru y Mugartegi (Iruleak), 28; Aldazabal hnas. (Behar Zana), 30.

HOY PROFESIONALES

Bizkaia de Bilbao

A las 5.30. Cuatro y Medio. Liguilla. Serie B. Salaberria contra Rekalde. Primera. Peña II contra Bakaikoa. Darío y Martija contra Larrazabal y Albisu.

HOY AFICIONADOS

Egia-Donostia

A las 10. Memorial Juanito Álvarez. Finales. Laia Salsamendi y Nora Mendizabal contra Goiuri Zabaleta y Ane Mendiburu. Promesas. Murua y Okiñena contra Beitia y Nico Fernández. Élite. Julen Alberdi y Landa contra Beñat Apezetxea y Aizpuru.

Gartzaron

A las 10. Semifinales. Alevín. Arratibel y Aldasoro contra Elizegi y Zabaleta. Infantil. Eizagirre y Labaka contra Juantorena y Zubeltzu. Neskak. Sorondo y Rey contra Alberro y Arruti. Cadete. Paraguayo y Anzizar contra Ezkurra y Munduate. Juvenil. Izagirre y Figueroa contra Nazabal y Artetxe. Sénior. Cestau y Urruzola contra Mata e Irurita.

Mutriku

A las 4.30. Cesta. Campeonato de Euskal Herria élite. Agirre y Uranga contra Egaña y Ontoria. Gogenola y Aldazabal contra Ortiz de Mendibil y Arriaga. Ormaetxea y Andonegi contra Lekerika y Salegi.

Irura-Trinquete Ametsa

A las 11. Trinquete. Camp. Gipuzkoa. Paleta cuero. Sénior. Final. Badiola y Prieto (Euskal Jolas) contra Elorza y Ormazabal (Oiangu).

