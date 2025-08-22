Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
PELOTA

Cartelera y partidos de hoy

Viernes, 22 de agosto 2025, 06:42

RESULTADOS

Bizkaia de Bilbao

Pala. Individual. Sub-22. Etchessahar, 2; Camiade, 3 (7-10, 8-10, 10-5, 10-7 y 3-5). Endika, 1; Julen Urkijo, 3 (10-7, 5-10, 3-10 y 7-10).

Zumaia

Dinastía Etxabe. Semifinales. Juvenil. Murua y Aitor Etxeberria, 22; Ramirez y Segurola, 18.

Plaza de la Trinidad-El Antiguo

Abuztuak 31 txapelketa. Cuartos. Cadete. Arsuaga y Urrestilla, 13; Zufiria e Illarramendi, 22. Juvenil. Otaegi y Beroz, 22; Paraguayo VII y Azpeitia, 19. Sénior. Chiapusso y Aranguren contra Sasiain y Urruzola. Suspendido por goteras en el frontón de El Antiguo.

HOY PROFESIONALES

Bizkaia de Bilbao

A las 6.30. Torneo Aste Nagusia. Finales. Serie B. Senar y Morgaetxebarria contra Murua y Bikuña. Primera. Artola e Iztueta contra Elordi y Zabaleta.

Hondarribia

A las 8. Cesta. Master Series. Semifinal. Tania y Arai contra Lur y Laura. Grand Slam. Grupo B. Txanika y Salegi contra Hormaetxea y Bailo.

Pau

A las 7. Cesta. Semifinal. Johan y Gorka contra Olharan y Manci.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fenómeno veraniego que se repite en los bares de San Sebastián para lamento de algunos donostiarras: «Ya no es lo que era»
  2. 2 Judith Jáuregui: «Estaba embarazada de nueve meses y no lo descubrieron»
  3. 3

    Más de 200 usuarios denuncian robos, atracos y falta de mantenimiento en el parking de La Concha
  4. 4 El acertante del Euromillones que ha ganado 250 millones no tendrá que pagar impuestos pese a ser el premio récord
  5. 5 Un cliente se sorprende por el precio de una cerveza y una coca-cola al ver el ticket: «En ningún sitio te cobran lo mismo»
  6. 6

    Los robos con fuerza en viviendas crecen un 40% en verano en Gipuzkoa respecto al resto del año
  7. 7

    «El método de marcaje de domicilios se ha extendido a todo tipo de delincuentes»
  8. 8 Detenido tras prender fuego a un bar por no ponerle mayonesa en el bocadillo
  9. 9

    Sadiq sigue insistiendo en que prefiere volver al Valencia pese al interés del Girona
  10. 10 Desde Mali hasta Gipuzkoa en busca de una oportunidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cartelera y partidos de hoy

Cartelera y partidos de hoy