Cartelera y partidos de hoy
Viernes, 22 de agosto 2025, 06:42
RESULTADOS
Bizkaia de Bilbao
Pala. Individual. Sub-22. Etchessahar, 2; Camiade, 3 (7-10, 8-10, 10-5, 10-7 y 3-5). Endika, 1; Julen Urkijo, 3 (10-7, 5-10, 3-10 y 7-10).
Zumaia
Dinastía Etxabe. Semifinales. Juvenil. Murua y Aitor Etxeberria, 22; Ramirez y Segurola, 18.
Plaza de la Trinidad-El Antiguo
Abuztuak 31 txapelketa. Cuartos. Cadete. Arsuaga y Urrestilla, 13; Zufiria e Illarramendi, 22. Juvenil. Otaegi y Beroz, 22; Paraguayo VII y Azpeitia, 19. Sénior. Chiapusso y Aranguren contra Sasiain y Urruzola. Suspendido por goteras en el frontón de El Antiguo.
HOY PROFESIONALES
Bizkaia de Bilbao
A las 6.30. Torneo Aste Nagusia. Finales. Serie B. Senar y Morgaetxebarria contra Murua y Bikuña. Primera. Artola e Iztueta contra Elordi y Zabaleta.
Hondarribia
A las 8. Cesta. Master Series. Semifinal. Tania y Arai contra Lur y Laura. Grand Slam. Grupo B. Txanika y Salegi contra Hormaetxea y Bailo.
Pau
A las 7. Cesta. Semifinal. Johan y Gorka contra Olharan y Manci.
