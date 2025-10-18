Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartelera de hoy y resultados

Sábado, 18 de octubre 2025, 09:27

RESULTADOS

Villabona

Darío y Gabirondo, 22; Zubizarreta III y Ugartemendia, 14. Cuatro y Medio. Liguilla. Primera. Ezkurdia, 22; Jaka, 9. Serie B. Eskiroz, 21; Egiguren V, 22.

Amorebieta

Cuatro y Medio. Liguilla. Serie B. Agirre, 17; Rekalde, 22. Primera. Peio Etxeberria, 22; Larrazabal, 6.

Altsasu

Remonte. Herriz herri. Gurrutxaga y Zubiri, 2; Susperregi y Apezetxea, 1 (15-12, 11-15 y 8-4). Ezkurra II y Larrañaga, 2; Goikoetxea V y Azpiroz, 1 (12-15, 15-12 y 8-0).

Bizkaia de Bilbao

Pala. Torneo por equipos. Individual. Endika García, 3; Canton, 0 (10-2, 10-2 y 10-7). Julen Urkijo, 3; Poey, 0 (10-4, 10-6 y 10-8).

Azkoitia

Torneo Bankoa ABANCA-DV. Octavos. Promesas. Pérez y Segurola, 22; Etxaniz y Anzizar, 14. Sénior. Fernández y Apeztegia, 22; Sarasibar y Goiburu, 5.

Campeonato de Gipuzkoa

División de Honor. Murua e Irazustabarrena (Intxurre), 22; Beñat Zubizarreta y Beñat Garmendia (Lapke I), 0 (no presentado). Azketa y Elizegi (Tartaloetxe), 22; Ibarluzea y Oliden (Lapke II), 17.

Huarte

Cuatro y medio. Altuzarra, 22; Ruiz, 9. Madina, 17; Ituarte, 22.

Nájera

Torneo Reino de Nájera. Cuatro y medio. Infantil. Romero, 3; Nuin, 18. Egoi García, 18; Ruiz, 10. Cadete. Erkiaga III, 18; Colás III, 17. Élite. Oihan Etxeberria, 22; Prado, 11.

Mutriku

Cesta. Campeonato de Euskal Herria élite. Alberdi y Argoitia, 29; Arrillaga y Mandiola, 30. Barrenetxea y Lizardi, 24; Gogenola y Arriaga, 30. Aldazabal y Zarandona, 13; Basterra y Ureta, 30.

HOY PROFESIONALES

Astelena de Eibar

A las 5.30. Cuatro y Medio. Liguilla. Serie B. Salaberria contra Murua. Primera. Altuna III contra Bakaikoa. Elordi y Bikuña contra Zubizarreta III y Albisu.

Doneztebe

A las 6. Mikelarena e Ilarregi contra Ezkurra III y Mitxeo. Campeonato de e-Remonte. Semifinal. Vuelta. Uterga y Barricart contra Otxandorena y Otano (ida, 20-35).

HOY AFICIONADOS

Gartzaron

A las 10 de la mañana. Cuartos. Infantil. Braña y Lazkanotegi contra Lizarralde y Egiguren. Alevín. Goñi y Zubieta contra Illarramendi y Etxarri. Neskak. Galardi y Martínez contra Alberro y Arruti. Cadete. Ezkurra y Munduate contra Manzizidor y Caballero. Juvenil. Madina y Segurola contra Nazabal y Artetxe. Sénior. Cestau y Urruzola contra Iriarte y Murillo. A las 4. Alevín. Elizegi y Zabaleta contra Arrieta y Arandia. Infantil. Arteaga y González contra Juantorena y Zubeltzu. Neskak. Sagardoi y Sotil contra Lopez de Okariz y Ozaeta. Cadete. Antimasberes y Otaegi contra Garmendia y Albizu. Juvenil. Aldaz y Moto contra Salaberria hnos. Sénior. Mata e Irurita contra Eguzkiza y Garaño.

MAÑANA PROFESIONALES

Beotibar de Tolosa

A las 5.30. Cuatro y Medio. Liguilla. Serie B. Senar contra Amiano. Primera. Peña II contra Zabala. Darío y Rezusta contra Zubizarreta III y Mariezkurrena II.

