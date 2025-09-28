Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
CARTELERA

Cartelera de hoy y resultados

Domingo, 28 de septiembre 2025, 07:21

RESULTADOS

Adarraga de Logroño

Desafío Urzante. Baiko, 2; Aspe, 1. Cuatro y medio. Peña II, 18; Murua, 12. Parejas. Artola y Mariezkurrena II, 22; Peio Etxeberria y Zabaleta, 7. Mano a mano. Bakaikoa, 9; Egiguren V, 18.

Adarraga de Logroño

Viernes noche. Salaberria y Bikuña, 18; De la Fuente y Eskuza, 10.

Galarreta de Hernani

Remonte. Finales. Oriamendi txap. Goikoetxea V y Aiestaran VI, 2; Jabalera y Eskudero, 0 (15-8 y 15-7). Individual. Barrenetxea IV, 27; Juanenea, 30. Ezkurra II y Larrañaga, 2; Aldabe y Azpiroz, 0 (15-14 y 15-14).

Ayegui

Remonte. Sagaseta e Ilarregi, 28; Ezkurra III y Agirrezabala, 30. Torneo de Navarra. Semifinal. Vuelta. Otxandorena y Otano, 35; Mikelarena y Ion, 26. Finalistas Otxandorena y Otano.

San Juan de Pamplona

Torneo San Fermín Txikito. Finales. Paleta cuero. Berrogui y Ciáurriz, 1; Pérez y Pérez Galbete, 2 (15-6, 11-15, 8-10). Pala corta. Sanz y Skufca, 2; G. Pérez e Insausti, 0 (15-6 y 15-8).

Gartzaron

Octavos. Alevín. Juaristi y Mendizabal, 18; Alsua y Arza, 16. Infantil. Braña y Ardeo, 18; Apezetxea y Eraunzetarmurgil, 11. Sénior. Murgiondo y Lazkoz, 22; Rebole y Villanueva, 9. Cadete. Bidezabal y Galarraga, 15; Ezkurra y Munduate, 18. Juvenil. Etxabe y Beroz, 13; Nazabal y Artetxe, 22. Murua y Ormaetxea, 22; Esain y Eraso, 4.

HOY PROFESIONALES

Adarraga de Logroño

A las 5.30. San Mateo. Finales. Serie B. Elordi y Gabirondo contra Senar y Eskiroz. Primera. Altuna III y Ezkurdia contra Jaka e Iztueta.

Astigarraga

A las 5.30. Exposito y Bikuña contra Amiano y Lizeaga.

HOY AFICIONADOS

Bermeo

A las 12. Udako Master Laboral Kutxa. Tercer puesto. Etxegarai y Capellán contra Lide Lopez y Mendizabal. Final. Arrizabalaga y Bergara contra Ibarrola y Gaminde.

Arnedo

A las 5.30. Masters del cuatro y medio. Semifinales. Promesas. Laso contra Etxaniz. Élite. Beñat Zubizarreta contra Aitor Altuna.

Top 50
  1. 1

    El Tribunal Superior de Justicia sentencia que el centro comercial de San Bartolomé es acorde al PGOU
  2. 2

    El intercambio de casas sigue en auge en Gipuzkoa y crece un 32% en el último año
  3. 3

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  4. 4

    Miguel Ángel Muñoz: «Aquí firmé mi primer autógrafo y por la Behobia me hice runner»
  5. 5

    Txiritinga, el paraíso de las hamburguesas
  6. 6 «Soy pobre, pero rico en amigos. Los vascos sois muy buena gente»
  7. 7

    Golpe al narcotráfico: 772 kilos de cocaína y 608 de cannabis incautados en Francia tras pasar la muga de Irun
  8. 8

    «Ocho años en régimen cerrado por la agresión sexual a otro varón»
  9. 9

    La Fiscalía alerta del aumento del 145% de la violencia machista entre menores de Gipuzkoa
  10. 10

    Andueza da por «muerto» el debate sobre la independencia de Euskadi

Te puede interesar

