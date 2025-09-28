Cartelera de hoy y resultados
Domingo, 28 de septiembre 2025, 07:21
RESULTADOS
Adarraga de Logroño
Desafío Urzante. Baiko, 2; Aspe, 1. Cuatro y medio. Peña II, 18; Murua, 12. Parejas. Artola y Mariezkurrena II, 22; Peio Etxeberria y Zabaleta, 7. Mano a mano. Bakaikoa, 9; Egiguren V, 18.
Adarraga de Logroño
Viernes noche. Salaberria y Bikuña, 18; De la Fuente y Eskuza, 10.
Galarreta de Hernani
Remonte. Finales. Oriamendi txap. Goikoetxea V y Aiestaran VI, 2; Jabalera y Eskudero, 0 (15-8 y 15-7). Individual. Barrenetxea IV, 27; Juanenea, 30. Ezkurra II y Larrañaga, 2; Aldabe y Azpiroz, 0 (15-14 y 15-14).
Ayegui
Remonte. Sagaseta e Ilarregi, 28; Ezkurra III y Agirrezabala, 30. Torneo de Navarra. Semifinal. Vuelta. Otxandorena y Otano, 35; Mikelarena y Ion, 26. Finalistas Otxandorena y Otano.
San Juan de Pamplona
Torneo San Fermín Txikito. Finales. Paleta cuero. Berrogui y Ciáurriz, 1; Pérez y Pérez Galbete, 2 (15-6, 11-15, 8-10). Pala corta. Sanz y Skufca, 2; G. Pérez e Insausti, 0 (15-6 y 15-8).
Gartzaron
Octavos. Alevín. Juaristi y Mendizabal, 18; Alsua y Arza, 16. Infantil. Braña y Ardeo, 18; Apezetxea y Eraunzetarmurgil, 11. Sénior. Murgiondo y Lazkoz, 22; Rebole y Villanueva, 9. Cadete. Bidezabal y Galarraga, 15; Ezkurra y Munduate, 18. Juvenil. Etxabe y Beroz, 13; Nazabal y Artetxe, 22. Murua y Ormaetxea, 22; Esain y Eraso, 4.
HOY PROFESIONALES
Adarraga de Logroño
A las 5.30. San Mateo. Finales. Serie B. Elordi y Gabirondo contra Senar y Eskiroz. Primera. Altuna III y Ezkurdia contra Jaka e Iztueta.
Astigarraga
A las 5.30. Exposito y Bikuña contra Amiano y Lizeaga.
HOY AFICIONADOS
Bermeo
A las 12. Udako Master Laboral Kutxa. Tercer puesto. Etxegarai y Capellán contra Lide Lopez y Mendizabal. Final. Arrizabalaga y Bergara contra Ibarrola y Gaminde.
Arnedo
A las 5.30. Masters del cuatro y medio. Semifinales. Promesas. Laso contra Etxaniz. Élite. Beñat Zubizarreta contra Aitor Altuna.
