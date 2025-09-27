Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

CARTELERA

Cartelera de hoy y resultados

Sábado, 27 de septiembre 2025, 07:48

RESULTADOS

Adarraga de Logroño

Torneo San Mateo. Serie B. Agirre y Ugartemendia, 7; Elordi y Gabirondo, 22. Primera. Altuna III y Ezkurdia, 22; Peña II y Salaverri II, 8.

Aoiz

Udara CaixaBank. Final. Ruiz de Infante y Galeano, 22; Iturriaga y Mujika, 7.

Lodosa

Remonte. Sagaseta y Leatxe, 21; Ezkurra III y Mitxeo, 30. Torneo de Navarra. Semifinal. Vuelta. Uterga y Agirrezabala, 35; Matxin III y Barricart, 31. Finalistas Uterga y Agirrezabala.

Bizkaia de Bilbao

Pala. Torneo por equipos. Sub-22, Parejas. Iparragirre y Gaizka Pérez, 0; Poey y Miralla, 3 (4-10, 2-10 y 2-10). Individual. Endika García, 3; Kevin Pérez, 2 (8-10, 8-10, 10-3, 10-1 y 5-0).

Lekunberri

Torneo Bankoa ABANCA-DV. Promesas. Aldaz y Telletxea, 22; Landa y Karrera, 13. Sénior. Hormaetxe y Garaño, 22; Ibarra y Xhoe Lazkoz, 9.

Arnedo

Masters del cuatro y medio. Semifinales. Promesas. Otaegi, 16; Anzizar, 22. Élite. Garatea, 12; Julen Alberdi, 22.

HOY PROFESIONALES

Adarraga de Logroño

A las 5.30. Desafío Urzante. Baiko contra Aspe. Cuatro y medio, parejas y mano a mano. Las empresas no habían comunicado a medianoche de ayer la composición de las combinaciones.

Galarreta de Hernani

A las 4.30. Remonte. Finales. Oriamendi txapelketa. Goikoetxea V y Aiestaran VI contra Jabalera y Eskudero. Individual. Barrenetxea IV contra Juanenea. Ezkurra II y Larrañaga contra Aldabe y Azpiroz.

Ayegui

A las 6. Remonte. Sagaseta e Ilarregi contra Ezkurra III y Agirrezabala. Torneo de Navarra. Semifinal. Vuelta. Otxandorena y Otano contra Mikelarena y Ion (ida, 35-20).

HOY AFICIONADOS

Ogueta de Vitoria

A las 4. Hiru Hiriburuak. Gazteak. Promesas. Élite. Cuartos de final. Uriarte y Pérez contra Etxegarai y Gaminde.

MAÑANA PROFESIONALES

Adarraga de Logroño

A las 5.30. San Mateo. Finales. Serie B. Elordi y Gabirondo contra Senar y Eskiroz. Primera. Altuna III y Ezkurdia contra Jaka e Iztueta.

Astigarraga

A las 5.30. Exposito y Bikuña contra ¿? y Lizeaga.

MAÑANA AFICIONADOS

Bermeo

A las 12. Udako Master Laboral Kutxa. Tercer puesto. Etxegarai y Capellán contra Lide Lopez y Mendizabal. Final. Arrizabalaga y Bergara contra Ibarrola y Gaminde.

Arnedo

A las 5.30. Masters del cuatro y medio. Semifinales. Promesas. Paraguayo VII contra Etxaniz. Élite. Beñat Zubizarreta contra Aitor Altuna.

LUNES PROFESIONALES

Carmelo Balda de Donostia

A las 7. Cesta. Jai Alai League. Final four. Finales. Sorozabal y Arai contra Elaia y Maia. Barandika y López contra Urreisti y Basque.

