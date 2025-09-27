Cartelera de hoy y resultados
Sábado, 27 de septiembre 2025, 07:48
RESULTADOS
Adarraga de Logroño
Torneo San Mateo. Serie B. Agirre y Ugartemendia, 7; Elordi y Gabirondo, 22. Primera. Altuna III y Ezkurdia, 22; Peña II y Salaverri II, 8.
Aoiz
Udara CaixaBank. Final. Ruiz de Infante y Galeano, 22; Iturriaga y Mujika, 7.
Lodosa
Remonte. Sagaseta y Leatxe, 21; Ezkurra III y Mitxeo, 30. Torneo de Navarra. Semifinal. Vuelta. Uterga y Agirrezabala, 35; Matxin III y Barricart, 31. Finalistas Uterga y Agirrezabala.
Bizkaia de Bilbao
Pala. Torneo por equipos. Sub-22, Parejas. Iparragirre y Gaizka Pérez, 0; Poey y Miralla, 3 (4-10, 2-10 y 2-10). Individual. Endika García, 3; Kevin Pérez, 2 (8-10, 8-10, 10-3, 10-1 y 5-0).
Lekunberri
Torneo Bankoa ABANCA-DV. Promesas. Aldaz y Telletxea, 22; Landa y Karrera, 13. Sénior. Hormaetxe y Garaño, 22; Ibarra y Xhoe Lazkoz, 9.
Arnedo
Masters del cuatro y medio. Semifinales. Promesas. Otaegi, 16; Anzizar, 22. Élite. Garatea, 12; Julen Alberdi, 22.
HOY PROFESIONALES
Adarraga de Logroño
A las 5.30. Desafío Urzante. Baiko contra Aspe. Cuatro y medio, parejas y mano a mano. Las empresas no habían comunicado a medianoche de ayer la composición de las combinaciones.
Galarreta de Hernani
A las 4.30. Remonte. Finales. Oriamendi txapelketa. Goikoetxea V y Aiestaran VI contra Jabalera y Eskudero. Individual. Barrenetxea IV contra Juanenea. Ezkurra II y Larrañaga contra Aldabe y Azpiroz.
Ayegui
A las 6. Remonte. Sagaseta e Ilarregi contra Ezkurra III y Agirrezabala. Torneo de Navarra. Semifinal. Vuelta. Otxandorena y Otano contra Mikelarena y Ion (ida, 35-20).
HOY AFICIONADOS
Ogueta de Vitoria
A las 4. Hiru Hiriburuak. Gazteak. Promesas. Élite. Cuartos de final. Uriarte y Pérez contra Etxegarai y Gaminde.
MAÑANA PROFESIONALES
Adarraga de Logroño
A las 5.30. San Mateo. Finales. Serie B. Elordi y Gabirondo contra Senar y Eskiroz. Primera. Altuna III y Ezkurdia contra Jaka e Iztueta.
Astigarraga
A las 5.30. Exposito y Bikuña contra ¿? y Lizeaga.
MAÑANA AFICIONADOS
Bermeo
A las 12. Udako Master Laboral Kutxa. Tercer puesto. Etxegarai y Capellán contra Lide Lopez y Mendizabal. Final. Arrizabalaga y Bergara contra Ibarrola y Gaminde.
Arnedo
A las 5.30. Masters del cuatro y medio. Semifinales. Promesas. Paraguayo VII contra Etxaniz. Élite. Beñat Zubizarreta contra Aitor Altuna.
LUNES PROFESIONALES
Carmelo Balda de Donostia
A las 7. Cesta. Jai Alai League. Final four. Finales. Sorozabal y Arai contra Elaia y Maia. Barandika y López contra Urreisti y Basque.
