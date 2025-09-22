Cartelera de hoy y resultados
Lunes, 22 de septiembre 2025, 08:34
RESULTADOS
Adarraga de Logroño
Torneo San Mateo. Serie B. Senar y Eskiroz, 22; Amiano e Imaz, 17. Primera. Jaka e Iztueta, 22; Larrazabal y Mariezkurrena II, 13. Egiguren V y Aldabe, 18; De la Fuente y Eostarbe, 6.
Elgeta
CaixaBank. Ruiz de Infante y Galeano, 22; Aranburu y Orbegozo, 21.
Aoiz
Remonte. Oses e Ilarregi, 21; Ezkurra III y Baztan, 30. Torneo de Navarra. Semifinal. Ida. Otxandorena y Otano, 35; Mikelarena y Ion, 20.
Zarautz-Aritzbatalde
Zarauzko txapelketa. Finales. Juvenil. Eneko Bidezabal y Artetxe, 8; Etxaniz y Beroz, 22. Promesas. Jokin Bidezabal y Leonet, 16; Nazabal y Elorz, 22.
Gartzaron
Octavos. Alevín. Erbiti y Ongai, 18; Zorrozua y Aurrekoetxea, 11. Mauleon y Agirre, 18; Leitza y Elizalde, 17. Infantil. Orkin y Okiñena, 18; Aranzabe y Barriola, 5. Iraola y Peñagarikano, 18; Sarasa y Muxika, 6. Cadete. Zufiria y Ugartemendia, 18; Iradi y Oiartzabal, 5. Laso y Otamendi, 15; Mantzizidor y Caballero, 18. Garmendia y Albizu, 18; Makatzaga e Izagirre, 2. Juvenil. Salaberria hnos., 22; Díaz y Zudaire, 5. Aldaz y Moto, 22; Altzua y Lopez, 11. Sénior. Iriarte y Murillo, 22; Olaizola y Arriolabengoa, 17. Lerga y Agirre, 7; Eguzkiza y Garaño, 22. Garrido y Mateo, 8; Bidan y Telletxea, 22.
HOY PROFESIONALES
Adarraga de Logroño
A las 7.15. Torneo San Mateo. Serie B. Elordi y Gabirondo contra
Murua y Bikuña. Primera. Altuna III y Ezkurdia contra Zabala y Zabaleta. Egiguren V y Eskuza contra Salaberria y Erostarbe.
Briones
A las 6. Senar y Ugartemendia contra Amiano y Morgaetxebarria.
Balda de Donostia
A las 7. Cesta. Jai Alai League. Final four. Semifinales. Elaia y Maia contra Maite y Maialen. Erkiaga y Gorka contra Barandika y López.
