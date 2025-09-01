Cartelera
Lunes, 1 de septiembre 2025, 07:10
RESULTADOS
Beotibar de Tolosa
Masters CaixaBank. Serie B. Agirre y Eskuza, 17; Alberdi II y Gabirondo, 22. Primera. Artola y Martija, 22; Zabala y Mariezkurrena II, 10.
Irurtzun
Sábado noche. Masters CaixaBank. Primera. Ezkurdia e Iztueta, 20; Jaka y Zabaleta, 22.
Legasa
Plazaz plaza. Ruiz de Infante y Orbegozo, 10; Aranburu y Mujika, 22.
Arazuri
Plazaz plaza. Aldaregia y O. Ruiz de Larramendi, 11; Oskoz y Arrastia, 22.
Plaza de la Trinidad-Donostia
Abuztuak 31 txapelketa. Finales. Cadete. Zufiria e Illarramendi, 22; Baleztena y Olano, 18. Juvenil. Antimasberes y Okiñena, 22; Otegi y Beroz, 15. Sénior. Apaolaza y Atxa, 21; Sasiain y Aranguren, 22.
Plentzia
San Antolin txapelketa. Final. Ibarrola y Betegi, 22; Etxegarai yu Bertiz, 11.
Gartzaron
Alevín. Arrieta y Arandia, 18; Jaurena e Irigoien, 6. Goñi y Zubieta, 18; Nuin y Garcés, 8. Illarramendi y Etxarri, 18; Ripa y Urrutia, 17. Infantil. Lizarralde y Egiguren, 18; Hualde y Goñi, 4. Olano y Agirre, 18; Berrio y Muñoa, 7. Cadete. Paraguayo y Anzizar, 18; Dorronsoro y Jaular, 12. Landa y Ansola, 11; Etxepare e Illarramendi, 18. Juvenil. Salaberria hnos., 22; Ijurko e Ijurko, 0. Landa y Elola, 19; Esain y Eraso, 22. Sénior. Villanueva y Ruiz, 10; Jon Urbieta y Urruzola, 22. Anso y Apeztegia, 22; Garzia y Zuasti, 11.
HOY PROFESIONALES
Plentzia
A las 7.30. Cesta. Erika y Alize contra Lur y Arai. Erik y Argoitia contra Hormaetxea y Atain.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.