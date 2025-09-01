Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
PELOTA

Cartelera

Lunes, 1 de septiembre 2025, 07:10

RESULTADOS

Beotibar de Tolosa

Masters CaixaBank. Serie B. Agirre y Eskuza, 17; Alberdi II y Gabirondo, 22. Primera. Artola y Martija, 22; Zabala y Mariezkurrena II, 10.

Irurtzun

Sábado noche. Masters CaixaBank. Primera. Ezkurdia e Iztueta, 20; Jaka y Zabaleta, 22.

Legasa

Plazaz plaza. Ruiz de Infante y Orbegozo, 10; Aranburu y Mujika, 22.

Arazuri

Plazaz plaza. Aldaregia y O. Ruiz de Larramendi, 11; Oskoz y Arrastia, 22.

Plaza de la Trinidad-Donostia

Abuztuak 31 txapelketa. Finales. Cadete. Zufiria e Illarramendi, 22; Baleztena y Olano, 18. Juvenil. Antimasberes y Okiñena, 22; Otegi y Beroz, 15. Sénior. Apaolaza y Atxa, 21; Sasiain y Aranguren, 22.

Plentzia

San Antolin txapelketa. Final. Ibarrola y Betegi, 22; Etxegarai yu Bertiz, 11.

Gartzaron

Alevín. Arrieta y Arandia, 18; Jaurena e Irigoien, 6. Goñi y Zubieta, 18; Nuin y Garcés, 8. Illarramendi y Etxarri, 18; Ripa y Urrutia, 17. Infantil. Lizarralde y Egiguren, 18; Hualde y Goñi, 4. Olano y Agirre, 18; Berrio y Muñoa, 7. Cadete. Paraguayo y Anzizar, 18; Dorronsoro y Jaular, 12. Landa y Ansola, 11; Etxepare e Illarramendi, 18. Juvenil. Salaberria hnos., 22; Ijurko e Ijurko, 0. Landa y Elola, 19; Esain y Eraso, 22. Sénior. Villanueva y Ruiz, 10; Jon Urbieta y Urruzola, 22. Anso y Apeztegia, 22; Garzia y Zuasti, 11.

HOY PROFESIONALES

Plentzia

A las 7.30. Cesta. Erika y Alize contra Lur y Arai. Erik y Argoitia contra Hormaetxea y Atain.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El efecto café: los pequeños gastos que vacían tu bolsillo
  2. 2

    Acuerdo entre Real Sociedad y Girona para el traspaso de Yangel Herrera
  3. 3 Dos meses de asedio antes del incendio y el saqueo
  4. 4

    Los colegios de Gipuzkoa abren con menos alumnos pero más casos de niños vulnerables
  5. 5

    La entrada cada año de 1.300 nuevos jubilados en Gipuzkoa tensiona el sistema de pensiones
  6. 6 Ya hay horario para la vuelta de Xabi Alonso a Donostia: no coincidirá con la bandera de La Concha
  7. 7

    Tres detenidos en el segundo robo con mataleón en 8 días en Gipuzkoa
  8. 8

    San Sebastián revive su particular asedio del 31 de agosto de 1813
  9. 9

    Muere una mujer de 33 años en un accidente entre dos turismos en Lemoa
  10. 10

    «Hemos encargado a juristas un estudio sobre cómo actuar con las pancartas de ETA»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cartelera