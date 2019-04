Cartelera 13/04/19 Sábado, 13 abril 2019, 10:38

RESULTADOS

Mallabia

Julen Retegi y Erostarbe, 22; Mendizabal III y Tolosa, 16. Irribarria y Oier Etxebarria, 12; Elordi y Martija, 22.

Mallabia

Biharko Izarrak. Elola y Gaskue, 22; Zubiria y Alduntzin, 21. Aitor Etxebarria y Otadui, 22; Julen Egiguren e Ibarloza, 12.

Añorga-Donostia

Jolas Etxea. Juvenil. Oskariz y Gereñu, 0; Murillo y Azpiroz, 22. Aranburu e Iñarra, 17; Salaberria y Aguirre, 22.

HOY PROFESIONALES

Labrit de Pamplona

A las 5.45. Manomanista. Primera. Previa. Agirre contra Peña II. Bengoetxea VI y Mariezkurrena II contra Urrutikoetxea y Ander Imaz. Manomanista. Promoción. Previa. Iturriaga contra Aranguren.

Galarreta de Hernani

A las 4. Aldabe y Zubiri contra Etxarri y Aizpuru III. Sagardoaren txapelketa. Liguilla de semifinales. Ezkurra II y Garcés (Gurutzeta) contra Goikoetxea V y Barrenetxea IV (Oialume-Zar). Uterga y Larrañaga contra Ansa II y Ion. Juanenea y Agirrezabala contra Segurola y Azpiroz.

Mungia

A las 5. Pala. Campeonato de Parejas. Final. Fusto e Ibargarai contra Gaubeka e Ibai Pérez. Tercer puesto. Necol y Urrutia contra Garate y Gordón.

HOY AFICIONADOS

Añorga-Donostia

A las 9.30. Jolas Etxea. Cadete. Olasagasti y Jauregi contra Uitzi y Albeniz II. Olaizola e Iriarte contra Torres y De Pablo.

Irurtzun

A las 11. Irurtzun txapelketa. Olaizola y Roldán contra Olano y Mina. Lansalot y Garatea contra Adonis y Aranguren.

Idiazabal

A las 10. GRABNI. Gipuzkoa-Araba. Mano individual. Juvenil (Senar) y sub 22 (Julen Egiguren). Parejas. Juvenil (Alberdi y Etxeberria) y sub 22 (Exposito y Elizegi). A las 4. Mano Individual. Sénior (Ioritz Egiguren) y Juvenil femenino. Parejas. Sénior (Eneko Labaka y Telletxea).

Atano III de Donostia

A las 10.30. GRABNI. Gipuzkoa-Araba. Paleta goma. Féminas. Juvenil, sub 22 y sénior. A las 3. Paleta cuero. Juvenil, sub 22 y sénior. Pala corta. Sub 22 y sénior.

Altza-Donostia

A las 10. GRABNI. Gipuzkoa-Araba. Paleta goma. Juvenil, sub 22 y sénior.

Mutriku

A las 4. GRABNI. Gipuzkoa-Araba. Cesta. Individual. Sub 22 y sénior. Parejas. Juvenil y sénior.

Oiartzun

A las 8 de la mañana. Pala. Urteaga y Vitoria contra Imaz y Elizalde. Arregi y Erleaga contra Ubeda y Zumeta. Andueza y Rodríguez contra Zabala y Arriaga. Arriaga y Unda contra Zabala y Arroniz. A las 3 de la tarde. Txoperena y Ormaetxea contra Arana y Olaizola. Iribar e Iribar contra Etxebeste y Aranguren. Agirre y Mendigain contra Etxabe y Uribarri.

MAÑANA PROFESIONALES

Adarraga de Logroño

A las 5. Ezkurdia y Ladis Galarza contra Jaka y Rezusta. Manomanista. Previas. Primera Peio Etxeberria contra Zabala. Promoción. Ugalde contra Pedro Ruiz.

MAÑANA AFICIONADOS

Oiartzun

A las 10 de la mañana. Pala. Iraola y Laimirni contra Unsuain y Fierro. Muñiz y Gametxo contra Mitxelena y Luarizayerdi.