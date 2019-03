Pelota Cartelera 24/03/2019 Domingo, 24 marzo 2019, 08:29

RESULTADOS

Artola y Larunbe, 22; Arteaga II y Eskiroz, 10. Campeonato de Parejas. Liguilla de semifinales. Víctor y Albisu, 12; Irribarria y Zabaleta, 22. Arretxe II y Etchegoin, 9; Alberdi y Urretabizkaia II, 22.

Aldabe, 27; Zaldua, 30. Sagardoaren txapelketa. Ezkurra II y Garcés (Guru-tzeta), 40; Ansa II y Agirrezabala (Setien), 38. Zeberio II y Endika, 34; Urriza y Azpiroz, 40. Segurola y Arruarte, 30; Goikoetxea V y Zubiri, 15.

GRABNI. Gipuzkoa, 3; Nafarroa, 5. Mano hombres. Juvenil. Goikoetxea, 9; Igoa, 22. Parejas. Lasa y Uranga, 15; Oskoz y Apezetxea, 22. Sub 22. Individual. Julen Egiguren, 22; Salaberria, 8. Parejas. Zubizarreta y Elizegi, 22; Antso y Gaskue, 5. Sénior. Individual. Ioritz Egiguren, 17; Espinal, 22. Parejas. Eneko Labaka y Telletxea, 22; Yoldi y Beroiz, 16. Mano féminas. Juvenil. Individual. Bergara, 19; O. Ruiz de Larramendi, 22. Sénior. Parejas. Arrieta y Badiola, 11; Agirre y M. Ruiz de Larramendi, 22.

GRABNI. Gipuzkoa, 3; Nafarroa, 0. Cesta. Sub 22. Parejas (Agirre-Mendizabal, 30-17). Sénior. Individual (Agirre, 25-12). Parejas (Alberro-Andonegi, 30-25).

GRABNI. Gipuzkoa, 2; Nafarroa, 5. Paleta goma mujeres. Juvenil (Eizmendi-Albeniz, 26-30). Sub 22 (Larrarte-Arrillaga, 30-12). Paleta cuero. Juvenil (Mutuberria-Ponce, 12-35). Sub 22 (Mujika-Alkorta, 21-35). Sénior (Begiristain-Mendikoa, 9-35). Pala corta. Sub 22 (Alkorta-Estefano, 28-40). Sénior (Ibarguren-Argote, 40-38).

GRABNI. Gipuzkoa, 3; Nafarroa, 0. Paleta goma hombres. Juvenil (Pagola-Saralegi, 25-23). Sub 22 (Martija-Udaquiola, 25-17). Sénior (Errazti-Garalde, 25-15).

GRABNI de trinquete. Gipuzkoa, 2; Nafarroa, 0. Paleta goma hombres. Sub 22 (Sagarzazu-Mutuberria, 30-9). Sénior (Larrarte-Pablos, 30-19).

Finalistas. Discapacidad intelectual. Cueto-Huegun y Esnal-Sagarmendi. Silla de ruedas. Lasa-Lizaso y Etxezarreta-Navaridas.

HOY PROFESIONALES

A las 5. Ezkurdia y Tolosa contra Jaka y Ladis Galarza. Campeonato de Parejas. Liguilla de semifinales. Altuna III y Martija contra Elezkano II y Rezusta. Mendizabal III y Garmendia contra Darío y Pedro Ruiz.

HOY AFICIONADOS

A las 9. Memorial Ezkurra. Sénior. Unanue contra Roldán. Senosiain contra Ibáñez. Zuasti contra Chiapuso. Vázquez contra Mozo. Yaniz contra Ugalde. Arribillaga contra Zenekorta. Orbegozo contra Sein. Gurrutxaga contra Lansalot.

A las 9. Memorial Ezkurra. Juvenil.

A las 9. Memorial Ezkurra. Cadete.

A las 5. Torneo Udaberri. Finales. Paleta goma hombres. Sénior. Segunda. Lozano y Rodríguez (Zestoa) contra Mitxelena y Berebide (Batzokiko). Primera. Arrizabalaga y Garalde (Danok Bat) contra Zabala y Azpeitia (Zarautz).

A las 10.30 de la mañana. GRABNI. Gipuzkoa-Nafarroa. Paleta goma. Mujeres. Juvenil, sub 22 y sénior.

A las 8.15 de la mañana. Pala.