Pelota Cartelera 23/03/2019

RESULTADOS

El Villar de Arnedo

Bakaikoa e Iturriaga, 15; Alberdi y Aranguren, 22. Bengoetxea VI y Ander Imaz, 18; Urrutikoetxea y Mariezkurrena II, 22.

Mungia

Pala. Campeonato. Gaubeka y Urrutia, 3; Garate y Gordon, 1 (10-2, 9-10, 10-6 y 10-5). Necol e Ibargarai, 1; Fusto e Ibai Pérez, 3 (10-4, 8-10, 4-10 y 4-10).

Mallabia

Biharko Izarrak. Exposito y Arbizu, 22; García y Alduntzin, 7. Zubizarreta y Elizegi, 22; Agirreamalloa e Ibarloza, 9.

HOY PROFESIONALES

Labrit de Pamplona

A las 5.45. Artola y Larunbe contra Arteaga II y Eskiroz. Campeonato de Parejas. Liguilla de semifinales. Víctor y Albisu contra Irribarria y Zabaleta. Arretxe II y Etchegoin contra Alberdi y Urretabizkaia II.

Galarreta de Hernani

A las 4. Aldabe y Aizpuru III contra Etxarri y Zaldua. Sagardoaren txapelketa. Ezkurra II y Garcés (Gurutzeta) contra Ansa II y Agirrezabala (Setien). Zeberio II y Endika contra Urriza y Azpiroz. Segurola y Arruarte contra Goikoetxea V y Zubiri.

HOY AFICIONADOS

Idiazabal

A las 10 de la mañana. GRABNI. Gipuzkoa-Nafarroa. Mano hombres. Juvenil (Goikoetxea). Parejas (Lasa-Uranga). Sub 22. Individual (Julen Egiguren). Parejas (Zubizarreta-Elizegi). A las 4. Mano hombres. Sénior. Individual (Ioritz Egiguren). Parejas (Eneko Labaka-Telletxea). Mano féminas. Juvenil individual. Sénior parejas.

Mutriku

A las 4.30. GRABNI. Gipuzkoa-Nafarroa. Cesta. Sub 22. Parejas. Sénior. Individual. Parejas.

Atano III de Donostia

A las 10 de la mañana. GRABNI. Gipuzkoa-Nafarroa. Paleta goma mujeres. Juvenil y sub 22. A las 3. Paleta cuero. Juvenil, sub 22 y sénior. Pala corta. Sub 22 y sénior.

Altza-Donostia

A las 10 de la mañana. GRABNI. Gipuzkoa-Nafarroa. Paleta goma hombres. Juvenil, sub 22 y sénior.

Andoain

A las 11 de la mañana. GRABNI. Gipuzkoa-Nafarroa. Pala. Sénior.

Irura-trinquete

A las 11 de la mañana. GRABNI de trinquete. Gipuzkoa-Nafarroa. Xare. A las 2.30. Mano. Juvenil. Individual y parejas. Sub 22. Individual. Sénior. Individual y parejas.

Ramuntxo Berri de Irun

A las 10 de la mañana. GRABNI de trinquete. Gipuzkoa-Nafarroa. Paleta goma hombres. Sub 22 y sénior.

Oiartzun

A las 8.15 de la mañana. Pala. Lozano y Ferreiro contra Martínez y Urigoitia. Santamaría y Etxeberria contra Ituarte y Manzisidor. Berasaluze y Barinagarrementeria contra Arruti y Esoain. Loidi y Barrero contra Etxabe y Uribarri. A las 3. Mitxelena y Luarizaierdi contra Elizazu y Elizazu. Arruabarrena hnos. contra Arregi y Maiza. Ormazabal y Goiburu contra Mitxelena y Berebide.

Azkoitia

A las 11 de la mañana. Master Cup de pelota adaptada. Grupo A. Castilla-Arakistain, Esnal-Sagarmendi. Arizkorreta-Iribar y Olaziregi-Ortega. Grupo B. Cueto-Huegun, Berra-Altuna y Ortega-Villar. A las 4. Silla de ruedas. Grupo A. Senperena-Altuna, Rodríguez-Quesada y Cabanne-Jeam. Grupo B. Etxezarreta-Navaridas, Guillaume-Heunier y Olano-Senperena. Grupo C. Lasa-Lizaso, Mancedo-Matarranz y Sabatut-Betis.