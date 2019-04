Pelota «Soy más de carne que de pescado, de chuleta» Mendizale y realista, nada forofo, evita las redes sociales por el uso que se les da y tiene los estudios aparcados de momento Jueves, 4 abril 2019, 08:45

- ¿Qué hace habitualmente además de entrenar y jugar partidos?

- Me gusta mucho ir al monte, pero voy menos de lo que quisiera. También estar con los amigos.

- ¿Cuál es el que se conoce como la palma de la mano?

- Irukurutzeta, en Elosua. Esa zona la conozco bastante.

- ¿Qué tal se maneja con el móvil?

- Lo justo, tengo Whatsapp y poco más. Nada de redes sociales, no me gustan y menos el uso que se les da.

- Ahora resulta que hasta los pelotaris navarros son de la Real...

- Soy de la Real, pero no sigo mucho el fútbol. Duermo igual si gana o pierde. Si ahora me preguntas por la última alineación no sabría decirte quiénes jugaron.

- ¿Ha ido al nuevo Anoeta?

- No, aún no. Me han dicho que ha quedado mucho mejor que antes.

- ¿Ve mucha televisión?

- Muy poco. Series no, sobre todo programas de deportes y algún que otro reportaje interesante.

- ¿Reallitys?

- De vez en cuando sigo 'El Conquis'.

- ¿Es de buen comer?

- Sí, en casa como de todo.

- ¿Carne o pescado?

- Soy más de carne, de chuleta.

- ¿Es cocinillas?

- Hago lo justo para mí, tampoco muchas cosas diferentes.

- ¿Pertenece a alguna sociedad gastronómica?

- No, algún amigo sí que lo es. En Bergara tenemos un local, pero cada vez va menos gente.

- ¿Se ha independizado?

- Sigo en casa de mis padres.

- ¿Ha retomado los estudios?

- Por ahora nada, no sé si algún día haré algo. Tengo un módulo superior de mecanizado.

- ¿Ha cambiado de coche?

- Sigo con el A3, que aguante. Tiene 220.000 kilómetros.

- ¿Cuántos le hace al año?

- Más de 30.000.

- ¿Qué música escucha?

- En el coche pongo normalmente la radio.

- ¿Viajará solo al Bizkaia?

- No, con la novia y algún amigo.