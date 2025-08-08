Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Carmelo Loza, en el Adarraga de Logroño. Justo Rodríguez
Pelota

Carmelo Loza debutará con Aspe el 15 de noviembre en Baños de Río Tobía

Zaguero de 21 años, participa en estas fechas en el Torneo de El Antiguo y en el Dinastía Etxabe de Zumaia

Joseba Lezeta

San Sebastián

Viernes, 8 de agosto 2025, 17:41

Carmelo Loza, zaguero riojano de 21 años, debutará con Aspe el sábado 15 de noviembre en Baños de Río Tobía, su pueblo y el de nada menos que Barberito. La fecha coincidirá con la víspera de la final del Campeonato del Cuatro y Medio.

Pelotari con dos buenas manos, toma parte actualmente en el Torneo de El Antiguo y en el Dinastía Etxabe de Zumaia. Firmará seguramente para dos años.

