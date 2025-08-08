Carmelo Loza debutará con Aspe el 15 de noviembre en Baños de Río Tobía

Joseba Lezeta San Sebastián Viernes, 8 de agosto 2025, 17:41 Comenta Compartir

Carmelo Loza, zaguero riojano de 21 años, debutará con Aspe el sábado 15 de noviembre en Baños de Río Tobía, su pueblo y el de nada menos que Barberito. La fecha coincidirá con la víspera de la final del Campeonato del Cuatro y Medio.

Pelotari con dos buenas manos, toma parte actualmente en el Torneo de El Antiguo y en el Dinastía Etxabe de Zumaia. Firmará seguramente para dos años.