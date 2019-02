Pelota La cara amarga del Parejas Andoni Aretxabaleta y Mikel Urrutikoetxea cambian impresiones durante una elección de material. / JORDI ALEMANY ENRIQUE ECHAVARREN Miércoles, 6 febrero 2019, 07:28

Mientras para algunos como Elezkano II y Rezusta, clasificados matemáticamente para la liguilla de semifinales, son días de vino y rosas, para otros, en cambio, la competición ya es historia. Ese es el caso de Urrutikoetxea y Aretxabaleta, quienes desde hace dos jornadas se quedaron sin opciones y están eliminados. Son la cara amarga del Campeonato de Parejas. El binomio vizcaíno ocupa el último lugar de la clasificación con dos victorias a falta de tres jornadas para que concluya la liguilla de cuartos. «No está siendo un campeonato fácil para mí. Jugamos bien el primer partido pese a perder ante Olaizola II y Albisu, pero demostramos que podíamos estar ahí, luchando con los mejores. Pero en la segunda jornada me corté el dedo índice de la mano derecha mientras me colocaba los tacos, se me abrió la herida durante el partido y ahí comenzaron los problemas», se sincera el zaguero markinarra, de 26 años, quien en julio cumplirá ocho temporadas como profesional.

Aretxabaleta, con contrato con Baiko hasta 2021, regresaba como titular al Parejas después de tres años de ausencia por culpa de las lesiones. En 2015 se alineó con Oinatz Bengoetxea, pero tuvo que dejar su puesto por mal de manos primero a Ibai Zabala y luego a Untoria. El najerino acabaría proclamándose campeón junto al leitzarra. «Desde ese año no he podido tener continuidad en el juego», apostilla

En lo que llevamos de campeonato, también se ha visto obligado a renunciar a jugar en tres ocasiones, siendo sustituido por Ibai Zabala y Mikel Larunbe, este último por partida doble. También Urrutikoetxea ha causado baja en las tres últimas jornadas, siendo sustituido por Laso y Víctor.

«No he respondido a las expectativas de la empresa de forma correcta, lo admito»

Reconoce el markinarra «no he dado mi nivel en los últimos partidos y me da mucha rabia lo mal que he jugado. Tenía muchas ganas de hacer un buen campeonato, lo había preparado con mimo. Pocas veces en tu carrera se presenta la oportunidad de jugar con quien quieres, en este caso Urrutikoetxea, mi amigo, pero todo se ha ido al traste nada más comenzar. Admito mi culpa, no he respondido a las expectativas de la empresa de forma correcta».

Añade Aretxabaleta que «venía de hacer un buen verano. Gané con Altuna III el torneo de Elgoibar y también disputé con él la final de San Mateo que no pudo acabar por la lesión que tuvo en el hombro. Y a las primeras de cambio, otra nueva desilusión. No empezamos el campeonato con buen pie y Mikel ha tenido la mala suerte de lesionarse en la mano. Personalmente ya he encontrado la solución al bache que sufría en las segundas partes de los partidos. Quiero lavar mi imagen y demostrar a la gente que me quiere que sé jugar mejor de lo que lo he hecho hasta ahora, que puedo darles más».

El zaguero markinarra admite que «al estar ya eliminado se juega de otra manera, pero mi único objetivo en estos momentos es recuperar sensaciones. No podemos ayudar a la empresa en la clasificación, jugamos el viernes contra Bengoetxea VI y Ander Imaz y luego nos toca frente a Irribarria-Zabaleta y Elezkano II-Rezusta, que ya están clasificados, pero aun quedan cosas por decidir en el campeonato».

A su juicio «cuando ganamos a Altuna III-Martija y Ezkurdia-Galarza se vio que podíamos dar un susto a cualquiera, que teníamos condiciones, pero teníamos que jugar mejor. Solo con hacerlo a fases no era suficiente». Y califica de «igualado y abierto para todos», lo que resta de campeonato. «Hay tres parejas que ya están casi dentro de la liguilla de semifinales, pero ojo con la cuarta porque Altuna III y Martija están luchando por ella. Aun así, no creo que se les escape la clasificación a Artola y Mariezkurrena II, tienen mucho juego y son un peligro. Sería bueno que se clasificasen dos parejas por empresa».