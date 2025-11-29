Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Unax Apeztegia, zaguero ganador en la Liga de Naciones. José Mari López
Pelota | Liga de Naciones

Canabal y Apeztegia dan el segundo oro a España en mano parejas

Superan 8-10 y 2-10 a Euskadi, representada por Azketa y Landa, sustituido por Bernaola en el segundo set

Joseba Lezeta

San Sebastián

Sábado, 29 de noviembre 2025, 12:11

Comenta

Los navarros Oihan Canabal y Unax Apeztegia han proporcionado a España la segunda medalla de oro en la Liga de Naciones al derrotar 8-10 ... y 2-10 a la pareja de Euskadi, en la que han participado tres manistas, este sábado en el Bizkaia de Bilbao. Han empezado Beñat Azketa y Unax Landa, a quien Aingeru Bernaola ha reemplazado al inicio del segundo set. El cambio introducido por el seleccionador Iraitz Olaetxea no ha surtido el efecto deseado. Al contrario, sus pelotaris han sido presa fácil de los rivales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

