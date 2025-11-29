Canabal y Apeztegia dan el segundo oro a España en mano parejas
Superan 8-10 y 2-10 a Euskadi, representada por Azketa y Landa, sustituido por Bernaola en el segundo set
Joseba Lezeta
San Sebastián
Sábado, 29 de noviembre 2025, 12:11
Los navarros Oihan Canabal y Unax Apeztegia han proporcionado a España la segunda medalla de oro en la Liga de Naciones al derrotar 8-10 ... y 2-10 a la pareja de Euskadi, en la que han participado tres manistas, este sábado en el Bizkaia de Bilbao. Han empezado Beñat Azketa y Unax Landa, a quien Aingeru Bernaola ha reemplazado al inicio del segundo set. El cambio introducido por el seleccionador Iraitz Olaetxea no ha surtido el efecto deseado. Al contrario, sus pelotaris han sido presa fácil de los rivales.
Canabal, delantero de Igantzi, ha sido el mejor sobre la cancha. La mayor pegada de Landa no ha sido suficiente para que Euskadi se llevara un primer joko en el que siempre ha ido a remolque en el marcador. A continuación, menos presionado por Bernaola, Apeztegia ha ganado en seguridad, siempre bien conducido por Canabal.
