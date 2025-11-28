Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Julen Martija no falló ninguna pelota en toda la noche. José Mari López

Zabala y Martija, cosa de dos

Rezagados 11-7, el riojano carga el juego atrás después y voltean el marcador con un parcial de 1-15 para la inquietud de Etxeberria y Rezusta

Joseba Lezeta

San Sebastián

Viernes, 28 de noviembre 2025, 23:55

Comenta

Javier Zabala acaba de fallar un gancho a placer y una dos paredes con el tanto dominado. Sube al marcador electrónico el 10-6 favorable ... a Peio Etxeberria y Rezusta, quien controla las operaciones. Sin embargo, el delantero riojano arrebata al zaguero de Bergara la manija del juego y el decorado cambia a partir del 11-7.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los médicos empiezan a reprogramar citas a las puertas de la huelga del 9 al 12 de diciembre
  2. 2 Piden 745.000 euros por 50 años de uso: una antigua VPO en San Sebastián sale a la venta
  3. 3 Vandalizan el mural del Guernica horas antes de los actos institucionales
  4. 4

    El desahucio de 111 personas del instituto okupado en Martutene será el próximo jueves
  5. 5 Los 163.000 empleados públicos vascos cobrarán de media 1.000 euros por los atrasos de este año
  6. 6 El mercadillo navideño con el árbol de Navidad más espectacular de Europa
  7. 7

    Un grupo de bomberos de Donostia, retenidos en Guinea Bissau tras un golpe de Estado: «Hay mucha incertidumbre»
  8. 8 La receta vasca que Dabiz Muñoz cocina sin parar a su hija de dos años: «Son como la seda»
  9. 9

    Nuevo revés judicial a la Diputación de Gipuzkoa por «imponer» el Multikirola
  10. 10 Noruega busca trabajadores sin experiencia para sus granjas de salmones con sueldos de más de 3.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Zabala y Martija, cosa de dos

Zabala y Martija, cosa de dos