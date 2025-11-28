Zabala y Martija, cosa de dos

Javier Zabala acaba de fallar un gancho a placer y una dos paredes con el tanto dominado. Sube al marcador electrónico el 10-6 favorable ... a Peio Etxeberria y Rezusta, quien controla las operaciones. Sin embargo, el delantero riojano arrebata al zaguero de Bergara la manija del juego y el decorado cambia a partir del 11-7.

Zabala cruza un gancho en el tanto siguiente al de la volea de Etxeberria al cuerpo del delantero contrario cuando trataba de levantarse en el txoko. Para entonces, el subcampeón del Cuatro y Medio ha decidido apoyarse más en su zaguero, en Martija. La pareja es cosa de dos y funciona mejor bajo ese parámetro, a veces complicado de entender si bien parece de comprensión sencilla.

Peio Etxeberria-Rezusta 12 - 22 Zabala-Martija Tiempo de juego 55 minutos justos.

Pelotazos a buena 564

Tantos de saque Etxeberria, 2. Zabala, 2.

Faltas de saque Etxeberria, 0. Zabala, 0.

Tantos en juego Etxeberria, 6. Rezusta, 0. Zabala, 11. Martija, 2.

Tantos perdidos Etxeberria, 4. Rezusta, 3. Zabala, 4. Martija, 0.

Marcador 0-2, 7-2, 7-3, 8-3, 8-6, 10-6, 10-7, 11-7, 11-13, 12-13 y 12-22.

Momios de salida 100 a 80 a favor de Peio Etxeberria y Rezusta. 60 a 100 por abajo.

Incidencias tres cuartos de entrada en el frontón de Basauri con ocasión del partido que abría la segunda jornada del Campeonato de Parejas. Unos 300 espectadores en el graderío.

Se reparten el trabajo. Poderoso de zurda, Zabala se encarga de cambiar el ritmo a base de sotamanos. Ataca a Rezusta, que pierde la iniciativa del peloteo. Martija le apoya en esa tarea a base de extender la pelota y arrimar a la pared izquierda, donde también sufren los zurdos.

Javier Zabala no vuelve a perder ningún tanto más. Su apartado negativo acaba circunscrito a las seis pelotas perdidas antes del 11-7. No solo eso. Elevado su grado de confianza personal, se atreve con los remates, ya bien elegidos. Además acierta.

El gancho del 11-8 da inicio a una serie de jugadas trenzadas con el compañero. Sumar significa esta vez multiplicar. Mientras su casillero de tantos crece a la velocidad del rayo, el de los rivales se estanca por completo. Peio Etxeberria y Beñat Rezusta, agobiado por el ataque al unísono de Zabala y Martija, comienzan a sentir la presión de las derrotas pese a que el Campeonato de Parejas acaba de comenzar y se halla todavía en la segunda jornada. El 22-5 del Adarraga ante Altuna III-Ezkurdia pulula en el aire dentro del frontón de Basauri. Recibir un parcial de 1-15 no es la mejor medicina para olvidarlo y curarlo.

Zabala y Martija suman su primer punto y esquivan el papel de pareja cenicienta. Y lo que es mejor aún, empiezan a atisbar su identidad como pareja. Es una maravilla ver al riojano soltar esos zarpazos, imprimir velocidad a la pelota y hacer daño a los oponentes. Si encima acierta con las jugadas, se convierte en un delantero temible.

Martija tiene sobradamente demostrada su capacidad para acompañar a pelotaris de primera fila a base de trabajo, de saber estar, de seguridad. Anoche no falló ninguna pelota. Con Jokin Altuna ha sido capaz de tutear a grandes parejas. Veremos hasta dónde llega con este Zabala capaz de lo mejor si equilibra su juego. Como en Basauri.