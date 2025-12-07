Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Mariezkurrena II golpea la pelota cerca del rebote ante la mirada de Albisu. Iván Montero
Campeonato de Parejas

Un gran susto, un coloso y una remontada

Larrazabal y un enorme Mariezkurrena levantan un 18-13 para sumar su primer punto en un partido marcado por el fuerte golpe de Laso en su rodilla operada

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Domingo, 7 de diciembre 2025, 20:39

Comenta

El marcador señalaba un 16-11 cuando Laso y Albisu fueron a buscar al alimón una dejada de Mariezkurrena II y chocaron al lanzarse a ... por la pelota. El de Bizkarreta, en el suelo, se giró rápido y con evidentes gestos de dolor se llevó las dos manos a su rodilla derecha, la operada, la que le ha mantenido cinco meses parado y la que le obligó a perderse el Cuatro y Medio, mientras el Atano III contenía el aliento viendo cómo abandonaba la cancha junto al doctor Txema Urrutia sin casi poder apoyar el pie. Los casi cinco minutos que tardó en volver a la cancha, y en los que su nombre fue coreado, fueron una eternidad porque el paso del tiempo fue poniendo a los pelotazales en el peor de los escenarios. Verle esprintar en la cancha a su vuelta fue un alivio. Y una sorpresa.

