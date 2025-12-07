Un gran susto, un coloso y una remontada

El marcador señalaba un 16-11 cuando Laso y Albisu fueron a buscar al alimón una dejada de Mariezkurrena II y chocaron al lanzarse a ... por la pelota. El de Bizkarreta, en el suelo, se giró rápido y con evidentes gestos de dolor se llevó las dos manos a su rodilla derecha, la operada, la que le ha mantenido cinco meses parado y la que le obligó a perderse el Cuatro y Medio, mientras el Atano III contenía el aliento viendo cómo abandonaba la cancha junto al doctor Txema Urrutia sin casi poder apoyar el pie. Los casi cinco minutos que tardó en volver a la cancha, y en los que su nombre fue coreado, fueron una eternidad porque el paso del tiempo fue poniendo a los pelotazales en el peor de los escenarios. Verle esprintar en la cancha a su vuelta fue un alivio. Y una sorpresa.

Si ese fuerte golpe condicionó el desenlace del partido sólo lo sabe Laso que, a la conclusión, y aunque reconoció que se había quedado frío y que se había salido del partido, dio todo el mérito a sus rivales, en especial a Mariezkurrena.

Y es que sin el enorme susto de Laso, esta crónica habría estado íntegramente dedicada a loar la figura del coloso de Berriozar, una suerte de navaja suiza con recursos suficientes para solucionar todo tipo de situaciones.

Laso-Albisu 20 - 22 Larrazabal-Mariezkurrena II Tiempo de juego 74minutos y 51 segundos

Pelotazos a buena 591

Tantos de saque Laso, 0. Larrazabal, 2.

Faltas de saque Laso, 0. Larrazabal, 0.

Tantos en juego Laso, 7; Albisu, 2. Larrazabal, 4; Mariezkurrena II, 6.

Tantos perdidos Laso, 4; Albisu, 6. Larrazabal, 4; Mariezkurrena II, 7.

Marcador 2-0, 2-1, 4-1, 4-3, 5-3, 5-5, 9-5, 9-7, 10-7, 10-8, 13-8, 13-9, 14-9, 14-10, 16-10, 16-13, 18-13, 18-17, 19-17, 19-20, 20-20 y 20-22.

Momios de salida 100 a 70 a favor de Laso y Albisu.

Incidencias Frontón Atano III. 798 espectadores. El partido estuvo parado casi cinco minutos tras el golpe de Laso que le obligó a irse a los vestuarios.

El navarro defendió una barbaridad. Devolvió pelotas impensables, varias de ellas con la espalda pegada al rebote, destacando una volea con su zurda en el 12-8 que llevó a buena pese a tener que saltar para alcanzar el pelotazo de Albisu, que en cualquier otro partido se habría coronado porque el de Ataun, salvo en los últimos tantos, estuvo impecable.

Pero es que además Mariezkurrena ejerció de delantero porque tres de los seis tantos que llevaron su firma fueron una dos paredes para poner el 9-6, el gancho que ejecutó tras la dejada que provocó el golpe de Laso para subir el 16-12, y una cortada que no pudo llevar a buena el de Bizkarreta que significó el 18-15. Sus otros tres tantos fueron tres pelotazos imponentes que hubieran ido directamente al rebote de no mediar Albisu.

Sus seis tantos fueron dos más de los que sumó un Larrazabal que no estuvo fino en los primeros tantos y que perdió confianza a la hora de rematar. Al menos hasta que la soga apretaba su cuello con ese 18-13 que amenazaba con subir a su casillero la tercera derrota en tres partidos. En esa remontada el de Amurrio fue decisivo, sumando dos tantos de saque y dos más con sendos ganchos.

Así se llegó al 19-19, un tanto en el que Mariezkurrena defendió lo indefendible antes de que Albisu mandara la pelota al colchón superior. Hizo lo mismo Larrazabal con un sotamano cuando tenía el tanto en el bolsillo. Y con 20-20 llegaron otros dos regalos de Albisu: un pelotazo al colchón inferior y otro a la contracancha que ensuciaron su buen partido. Al menos tiene a Laso.