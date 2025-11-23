Una remontada, una volea afortunada y mucha polémica

Jaka e Iztueta se han anotado su primera victoria en el Parejas tras superar en un agónico encuentro a Larrazabal y Mariezkurrena II por ... 22-21. Los azules han muerto en la orilla porque han sido capaces de poner el 21 iguales después de haber ido perdiendo 15-4 y 21-15, pero en el último tanto una volea de Jaka no exenta de fortuna ha terminado inclinando la balanza del lado de la pareja guipuzcoana.

Jaka e Iztueta llevaron el mando en el marcador en un partido en el que han predominado los errores por encima de los aciertos y tras un parcial de 11-2 han pasado del 4-2 al referido 15-4. Iztueta mandaba atrás y Jaka superaba ampliamente a un Larrazabal excesivamente fallón.

Sin embargo, un error del delantero de Lizartza ha permitido a los azules cambiar de pelota y lograr un parcial de 0-8 que les ha metido en el partido (15-12).

Mariezkurrena II ha pasado a dominar ante un Iztueta al que el partido se le ha comenzado a hacer largo, pero los errores de Larrazabal han seguido penalizando a los azules que se han visto con el partido perdido con ese 21-15.

Un gancho a la chapa de Jaka justo después de sumar de la misma forma el tanto 21 ha evitado que los colorados hayan cerrado un partido en el que ha habido bastante polémica por las decisiones de los jueces en varios tantos que han provocado el enfado fundamentalmente por parte de Jaka y Mariezkurrena II.

Los azules han recuperado el saque y han comenzado a castigar severamente a un Iztueta que tenía la luz de la reserva encendida. Ese castigo y el despertar de Larrazabal han llevado el partido al 21-21 después de cruzar en el penúltimo intercambio 67 pelotazos.

En el último los azules han llevado la iniciativa, de nuevo castigando a un Iztueta que ha vuelto ha demostrar su buena defensa, pero una volea de Jaka a centímetros de la chapa ha decidido el partido ya que Larrazabal no ha podido llevarla a buena.