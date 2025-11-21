El mejor día sin el mejor frontón

Joseba Lezeta San Sebastián Viernes, 21 de noviembre 2025, 06:30 Comenta Compartir

El Campeonato de Parejas se ha quedado sin llenos en el Labrit para el próximo invierno. La indisponiblidad del frontón de Pamplona, en obras al menos hasta primeros de marzo, sitúa a Baiko y Aspe ante un escenario inédito, al menos los últimos años. Pierden la garantía de meter cerca de mil espectadores en un recinto sábado va y sábado viene.

Las empresas programaron once festivales en el Labrit durante la pasada edición del Campeonato de Parejas con al menos nueve llenos, lo que supone la presencia de diez mil espectadores. Las reservas por internet copaban el aforo con días de antelación, sobre todo en el periodo posterior a las navidades. El nexo entre Pamplona y el sábado, el mejor día para dar pelota si nos atenemos a las cifras de asistencia, funcionaba a la perfección.

La garantía de llevar tanta gente todos los sábados se diluye con el cierre temporal del Labrit, donde el inicio de las obras se retrasó de la segunda quincena de julio –fecha prevista inicialmente– a finales de septiembre. Hace dos semanas desguazaron la caldera antigua y el siguiente paso consistirá en acometer el arreglo de la cubierta. La demora es la razón por la que los trabajos concluirán al menos dos meses más tarde de los cálculos iniciales.

Este inconveniente, de todas maneras, no parece alarmar a los responsables de Baiko y Aspe. «Es una situación nueva, pero no hay preocupación por nuestra parte», indican. «De hecho, existen pueblos interesados que se van a quedar sin encuentro del Campeonato de Parejas». La demanda supera a la oferta.

Las sedes de los sábados de la primera vuelta están señaladas: Adarraga de Logroño para la primera jornada; Estella y Oiartzun –en este caso por la noche– para la segunda; Barcelona para la tercera; Navarra Arena y Urretxu –ese día se celebra Santa Lucía– para la cuarta; el Atano III de Donostia para la quinta; y el Adarraga de nuevo para la sexta.

Rotación los sábados

Inaxio Errandonea, director comercial de Aspe, manifiesta que «hemos optado por rotar y la segunda vuelta seguirá la misma pauta. Contamos para ello con el Atano III de Donostia, el Adarraga de Logroño, el Ogueta de Vitoria, el Beotibar de Tolosa... Además mantenemos citas tradicionales como la de San Blas en Idiazabal, habitual el sábado, día en el que podemos ofrecer incluso dos funciones. Ya lo hemos hecho otras veces. También estamos pendientes de cómo evoluciona el tema del frontón Bizkaia para ir a Bilbao, sin descartar la opción del Deportivo».

La explotación del frontón Bizkaia sigue pendiente de la adjudicación por parte de la Diputación. Si hasta ahora la gestión correspondía a una empresa próxima a Bainet y Baiko, la aparición de un nuevo aspirante puede trastocar la dinámica que ha regido hasta el momento en el recinto. Diversas fuentes señalan que la incertidumbre en torno a la próxima concesión planea sobre la ausencia del Bizkaia entre las sedes de la primera vuelta del Campeonato de Parejas.

El Atano III, sábado o domingo

Por otro lado, la desaparición del cierre perimetral de la zona de Anoeta en la mayoría de los partidos del Sanse elimina un obstáculo para posteriores visitas del Parejas a San Sebastián. Por cierto, las empresas tampoco descartan acudir fines de semana en los que juega la Real en el estadio, si bien para ello necesitan conocer con antelación las fechas concretas de esos choques para esquivar la coincidencia. La Liga ha dado a conocer de momento los horarios de Primera anteriores a las navidades.

Tampoco son descartables más visitas al Navarra Arena de Pamplona, si bien en este caso la ocupación habitual del edificio para otro tipo de acontecimientos obstaculiza la presencia de la pelota a mano con asiduidad.

Ahora bien, Iruña figura en el borrador de los escenarios de la segunda y tercera jornadas de la liguilla de semifinales, el 7 y el 14 de marzo, respectivamente, a la espera del avance en las obras del Labrit y su disponibilidad esas fechas. Para esa fase de la competición, el Atano III es fijo el domingo 8 de marzo con ocasión de la segunda jornada, lo mismo que el Ogueta de Vitoria (sábado 28 de febrero) y el Adarraga de Logroño (domingo 1 de marzo) para la primera.

Beasain, punto de partida del Parejas este viernes Elordi-Zabaleta y Zabala-Martija pugnan en pos del primer punto del Campeonato de Parejas este viernes por la noche en el frontón del polideportivo Antzizar de Beasain, con un aforo entre 400 y 450 localidades. Las dos duplas de Aspe protagonizan el segundo partido de un festival que comienza a las 20.45 y con el que ETB1 conectará a las 22.15 para dar en directo el estelar. La localidad vagonera ya albergó el año pasado el inicio de la competición. También este viernes arranca el Serie B, además con doble oferta. Junto al duelo de Beasain entre Peña-Salaverri y Senar-Ugartemendia, el Uarkape de Arrasate pone frente a frente un par de horas antes, a las 19.00, a Murua-Gabirondo y Rekalde-Bikuña.