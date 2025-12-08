Iztueta pega y Jaka se gusta

El Parejas es una carrera de fondo y como en toda prueba de larga distancia hay momentos buenos y malos. A Jaka e Iztueta ... les tocó sufrir la semana pasada en Estella donde sufrieron una dura derrota ante Laso y Albisu. Un mal día en la oficina, que dirían algunos. Este lunes, sin embargo, les tocó disfrutar en el Beotibar ante Artola e Imaz que se vieron absolutamente impotentes para contener al dúo colorado, una suma perfecta de potencia, talento y acierto. Iztueta puso el músculo con pelotazos que mantuvieron a Imaz a su espalda y Jaka sacó la escuadra y el cartabón para dibujar remates de todo tipo que trajeron por la calle de la amargura a Artola, que en las pocas oportunidades que tuvo de acabar el tanto no estuvo especialmente lúcido. Con semejante panorama, no extraña el contundente 22-8 que permite a Jaka e Iztueta pasar página de lo de Estella y afrontar el complicado partido que tienen el domingo en Mallabia ante Elordi y Zabaleta con el depósito de la confianza rellenado.

El Beotibar siempre ha sido un frontón en el que Jaka se ha encontrado extremadamente cómodo y este lunes lo volvió a demostrar desde el primer tanto. Bastaron ocho pelotazos para que el de Lizartza dibujara un gancho y una volea que en un abrir y cerrar de ojos pusieron el 2-0 en el marcador. El tercer tanto, con un intercambio de 35 pelotazos, también cayó del lado colorado tras un pelotazo de Imaz desde el nueve que se le fue abajo. Mal augurio para el oiartzuarra y su compañero, aunque el mal entendimiento entre Jaka e Iztueta en el tanto siguiente hizo que los azules se anotaran su primer tanto.

Jaka-Iztueta 22 - 8 Artola-Imaz Tiempo de juego 55 minutos y 56 segundos

Pelotazos a buena 413.

Tantos de saque Jaka, 1. Artola, 1.

Faltas de saque Jaka, 0. Artola, 0.

Tantos en juego Jaka, 13; Iztueta, 0. Artola, 2; Imaz, 1.

Tantos perdidos Jaka, 1; Iztueta, 3. Artola, 4; Imaz, 4.

Marcador 3-0, 3-1, 6-1, 6-2, 11-2, 11-3, 13-3, 13-4, 14-4, 14-6, 16-6, 16-8 y 22-8.

Momios de salida 100 a 70 a favor de Jaka e Iztueta.

Incidencias Frontón Beotibar. Prácticamente lleno con 965 espectadores.

Ese error no cambió nada porque Iztueta siguió soltando latigazos con los que castigó a Imaz, impidiendo que Artola tuviera opciones de terminar el tanto. Y con el oiartzuarra exigido, no era de extrañar que Jaka tuviera buenas pelotas para rematar, lo que aprovechó para engordar su cuenta de tantos hechos. Una bonita dos paredes de volea, una cortada a los pies del de Alegia y un gancho estiraron la renta colorada (6-1), refrendando las sensaciones que había en la cancha.

Sin capacidad para variar el guion del partido, los tantos siguieron cayendo mayoritariamente del lado colorado hasta alcanzar los diez de ventaja con el 14-4 tras cruzar 320 pelotazos.

Dos errores de Iztueta, al que buscaron descaradamente los azules para evitar que Jaka entrara en juego, supusieron un pequeño respiro, pero sólo fue eso, un respiro (14-6). Volvió a entregar otras dos pelotas el zaguero tolosarra, una en el resto de un saque sin aparente veneno de Artola (16-8), pero ni esos minutos de desconexión que tuvo Iztueta hicieron pensar en la posibilidad de que sus rivales optaran a la remontada. Entre otras cosas porque Artola no estuvo nada fino a la hora de terminar el tanto. Apenas hizo daño a Jaka y las veces que apuró, la pelota se le fue a la contracancha como el gancho que supuso el 17-8.

Pero para gancho el de Jaka en el 18-8, un remate casi desde el cuatro que Artola solo pudo seguir con la mirada. El de Lizartza estaba cómodo sobre una cancha que es como su casa y se gustaba.

«Martxel te lo pone fácil»

Esos dos tantos fueron el inicio del parcial final de 6-0 que puso la rúbrica a un partido sin mucha historia que sirvió para que Jaka e Iztueta volvieran a sonreír. «Esto es muy largo y quedan muchos partidos, pero con partidos como este te vas con un buen sabor de boca», dijo el de Lizartza. «Hemos arreglado el destrozo del otro día. Hemos jugado un partido muy completo, cada uno en su sitio. Nos hemos entendido muy bien», añadió un Jaka que dio el mérito a su compañero cuando se le cuestionó sobre su buen partido. «Martxel te pone las cosas fáciles».