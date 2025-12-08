Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Jaka celebra efusivamente un tanto, con Iztueta al fondoapretando los puños, ayer en el Beotibar. F. de la Hera
Campeonato de Parejas

Iztueta pega y Jaka se gusta

Ambos doblegan con enorme autoridad a Artola e Imaz en el Beotibar y se desquitan de su mal partido la semana pasada en Estella

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:35

Comenta

El Parejas es una carrera de fondo y como en toda prueba de larga distancia hay momentos buenos y malos. A Jaka e Iztueta ... les tocó sufrir la semana pasada en Estella donde sufrieron una dura derrota ante Laso y Albisu. Un mal día en la oficina, que dirían algunos. Este lunes, sin embargo, les tocó disfrutar en el Beotibar ante Artola e Imaz que se vieron absolutamente impotentes para contener al dúo colorado, una suma perfecta de potencia, talento y acierto. Iztueta puso el músculo con pelotazos que mantuvieron a Imaz a su espalda y Jaka sacó la escuadra y el cartabón para dibujar remates de todo tipo que trajeron por la calle de la amargura a Artola, que en las pocas oportunidades que tuvo de acabar el tanto no estuvo especialmente lúcido. Con semejante panorama, no extraña el contundente 22-8 que permite a Jaka e Iztueta pasar página de lo de Estella y afrontar el complicado partido que tienen el domingo en Mallabia ante Elordi y Zabaleta con el depósito de la confianza rellenado.

