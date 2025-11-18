El Elordi-Zabaleta contra Zabala-Martija alzará el telón del campeonato el viernes en Beasain

Aspe y Baiko han dado a conocer este martes en la sede de Kutxabank en Bilbao la composición de los dúos que tomarán parte en ... el Campeonato de Parejas que arranca este viernes en Beasain y cuya final se disputará en el Navarra Arena el 29 de marzo. El Atano III será el escenario de una de las jornadas de la liguilla de semifinales y la LEP.M está pendiente del desarrollo de las obras del Labrit para saber si puede programar allí algún partido. El Ogueta de Gasteiz, el Adarraga de Logroño y Bilbao -pendiente de si será en el Bizkaia Arena o el Deportivo- albergarán, junto al Atano III, uno de los seis partidos de esta liguilla.

Por parte de Aspe las parejas son las formadas por Peio Etxeberria-Rezusta, Zabala-Martija, Altuna III-Ezkurdia y Elordi-Zabaleta, mientras que Baiko ha apostado por Laso-Albisu, Jaka-Iztueta, Larrazabal-Mariezkurrena II y Artola-Imaz.

El partido entre Elordi-Zabaleta y Zabala-Martija será el que abra este viernes el campeonato en el Anzizar de Beasain. La primera jornada se completará con los enfrentamientos Altuna III-Ezkurdia contra Peio Etxeberria-Rezusta, el sábado en el Adarraga de Logroño; el domingo en Aoiz con el Jaka-Iztueta contra Larrazabal-Mariezkurrena II; y el lunes en el Beotibar con el Artola-Imaz contra Laso-Albisu.

El torneo mantiene el formato de las últimas ediciones con una liguilla a doble vuelta en la que restan por conocer los escenarios de la segunda vuelta. En la primera el campeonato tendrá parada en Gipuzkoa en Beasain (21/11), Tolosa (24/11 y 8/12), Oiartzun (29/11), Urretxu (13/12), Donostia (7/12 y 20/12), Arrasate (22/12), Eibar (30/11, 25/12 y 01/01), Azkoitia (30/12).

Serie B

En el Serie B, Aspe ha presentado a Dario-Loza, Murua-Gabirondo, Rekalde-Bikuña y Salaberria-Gaskue y Baiko a Senar-Ugartemendia, Peña II-Salaverri II, Zubizarreta III-Aranguren y Amiano Eskiroz.

Peña II-Salaverri II contra Senar-Ugartemendia se enfrentarán este viernes en Beasain. Ese mismo día, en Arrasate, lo harán Murua-Gabirondo contra Rekalde-Bikuña; Darío-Loza contra Salaberria-Gaskue lo harán el sábado en el Adarraga; y Zubizarreta III-Aranguren contra Amiano y Eskirdoz jugarán el domingo en Aoiz.

La final será el 21 de marzo en un frontón por determinar.