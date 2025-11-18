Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los pelotaris participantes posan en la sede de Kutxabank en Bilbao. J. L.
Campeonato de Parejas

El Elordi-Zabaleta contra Zabala-Martija alzará el telón del campeonato el viernes en Beasain

El Atano III acogerá una de las jornadas de la liguilla de semifinales y la final será en el Navarra Arena

Joseba Lezeta

San Sebastián

Martes, 18 de noviembre 2025, 11:42

Aspe y Baiko han dado a conocer este martes en la sede de Kutxabank en Bilbao la composición de los dúos que tomarán parte en ... el Campeonato de Parejas que arranca este viernes en Beasain y cuya final se disputará en el Navarra Arena el 29 de marzo. El Atano III será el escenario de una de las jornadas de la liguilla de semifinales y la LEP.M está pendiente del desarrollo de las obras del Labrit para saber si puede programar allí algún partido. El Ogueta de Gasteiz, el Adarraga de Logroño y Bilbao -pendiente de si será en el Bizkaia Arena o el Deportivo- albergarán, junto al Atano III, uno de los seis partidos de esta liguilla.

