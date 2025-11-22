Elordi pone la guinda a su zaguero

Esto se pone serio desde la primera noche. El Campeonato de Parejas comienza en Beasain con un partido de 675 pelotazos en 66 minutos. ... Muchos para poco más de una hora sobre la cancha. Ninguna de las dos duplas recurrió a los descansos que concede el reglamento a cada una de ellas. Emplearon únicamente los reposos obligatorios de los tantos doce y dieciocho.

Elordi y Zabaleta comienzan con buen pie. Ya tienen un punto en su casillero, aunque para confirmar la condición de parejón concedida por Laso el día de la presentación hará falta verles en más escenarios y contra otros rivales. Zabala y Martija, sobre todo el delantero riojano, plantaron cara sobre todo hasta el 9-8. Después decayó su ánimo.

Elordi-Zabaleta 22 - 13 Zabala-Martija Tiempo de juego: 66 minutos y 37 segundos.

Pelotazos a buena: 675

Tantos de saque: Elordi, 1. Zabala, 0.

Faltas de saque: Elordi, 1. Zabala, 1.

Tantos en juego: Elordi, 13. Zabaleta, 0. Zabala, 6. Martija, 1.

Tantos perdidos: Elordi, 3. Zabaleta, 2. Zabala, 5. Martija, 2.

Marcador: 2-0, 2-1, 3-1, 3-2, 5-2, 5-5, 7-5, 7-6, 8-6, 8-7, 9-7, 9-8, 13-8, 13-9, 15-9, 15-10, 20-10, 20-13 y 22-13.

Momios de salida: 100 a 70 a favor de Elordi y Zabaleta. 50 a 100 por abajo.

Incidencias: frío polar en el frontón An-tzizar de Beasain. Más de media entrada. 350 valientes desafiaron la baja temperatura.

Un parcial de 11-2 llevó el encuentro del 8-8 al 20-10. Arreglaron ligeramente el marcador los azules con una acción de Zabala a contra y un error de cada pelotari colorado: 22-13 y al calor del vestuario. Hacía frío.

Momento dulce de Elordi

Aitor Elordi atraviesa un buen momento. Vuelve a parecerse al pelotari que deslumbró durante una temporada larga y ganó la txapela manomanista en 2023. Zabaleta, por lo visto en el frontón Antzizar, no llega tan fácil como antes al rebote, lo cual no significa que haya dejado de ser temible para los rivales. Esa muñeca derecha conserva algo especial. Si además devuelve pelotas tan complicadas como las que se le arrimaron a la pared izquierda y apenas comete un par de errores, sus opciones de llegar lejos en el torneo siguen presentes.

Elordi, letal de aire con la zurda, se coló por los huecos fabricados por un Zabaleta que sustituyó los derechazos brillantes por la insistencia para dominar completamente a Martija. Un frontis de poca salida acrecentó los problemas del zaguero de Etxeberria para reducir el número de oportunidades de remate al de Mallabia, a quien la buena elección a la hora de ir en busca de la pelota ayudó a elevar el porcentaje de acierto con el gancho y la parada en el txoko. Usó asimismo bien la volea

Zabala hizo frente a un partido complicado en el que le hacía falta más derecha para equilibrar el peloteo. Prefirió ponerse de zurda en cuanto pudo y recurrió a menudo a los efectos cuando no le quedó otra que emplear la diestra. La brillantez de los sotamanos de zurda con los que movió a Zabaleta hasta el ecuador del encuentro decayó con el paso de los minutos y con la acumulación de trabajo y de esfuerzos.

Ahora bien, es una delicia verle en acción, comprobar su capacidad para girar la dirección de los intercambios y apoderarse de los tantos. En cambio, sufre cuando las circunstancias le obligan a defenderse, a emplearse a fondo en una faceta que Elordi controla mejor. Volvió a quedar patente. Si Julen Martija pegara un poco más...