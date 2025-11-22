Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Elordi lleva una pelota en el centro de la cancha, con Zabaleta detrás y Martija en la pared. JOSÉ MARI LÓPEZ
Pelota-Campeonato de Parejas

Elordi pone la guinda a su zaguero

Zabala y Martija resisten hasta el 9-8 para ceder en Beasain en un duro partido de 675 pelotazos en 66 minutos para iniciar el Campeonato de Parejas

Joseba Lezeta

San Sebastián

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Esto se pone serio desde la primera noche. El Campeonato de Parejas comienza en Beasain con un partido de 675 pelotazos en 66 minutos. ... Muchos para poco más de una hora sobre la cancha. Ninguna de las dos duplas recurrió a los descansos que concede el reglamento a cada una de ellas. Emplearon únicamente los reposos obligatorios de los tantos doce y dieciocho.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

